【ChatGPT】科大教師可自決容許學生使用ChatGPT　科大：長遠應擁抱AI

▲ 科大宣布交給教職員自行決定是否限制學生使用ChatGPT。（資料圖片）

人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」應用廣泛，但引起學界「AI請槍」疑慮。科技大學今日（2日）宣布，短期內交給教職員靈活自決，是否限制學生借助ChatGPT來考試，包括容許學生在完全不設限制條件下使用。科大更強調長遠應「擁抱AI」，將成立由師生組成的工作小組，制定利用AI生成技術的教育策略。

科大首席副校長郭毅可及協理副校長（教學）馮志雄今日向全校教職員發電郵，指科大管理層前日（2月28日）開會商討，期間與會者均對於AI工具能改善教學的態度正面，雖然部分人或對於科技急速步伐感到備受挑戰，但科大管理層一致認同，科大長遠應「擁抱AI」，承認AI具有改變研究和教育的潛力。

科大決定在本學期採取短期措施，供教職員靈活地按其課程及評估性質，決定是否限制學生使用AI生成工具。校方向教職員提供4個選項，包括完全禁止學生使用AI工具；完全不設限制，僅要求學生註明有使用AI生成工具；限制學生使用的AI工具類型；限制學生使用AI工具的方式；上述限制具體內容均由教職員自行制定。

科大將於兩周內收集教職員選擇意向，並建議教職員跟所屬系主任商討決定後，更新課程大綱及評估文件的AI工具使用條件，強調向學生解釋有關做法時應保持透明度。校方將於明日發電郵提醒學生注意大學學術誠信規定。校方亦鼓勵教師申請教學發展基金轄下的專項教學基金，探索在課程中使用AI生成技術的最佳實踐方法。

目前本港至少2間大學表明暫時禁止學生使用ChatGPT，包括香港大學於上月中率先宣布，嶺南大學周一（2月27日）亦向師生發電郵，宣布採取同類臨時禁制措施，事前未獲得書面許可，將被視為潛在抄襲。

中大今日回覆查詢表示，今日已就使用人工智能工具於教與學及學業評核發出指引，校方指，理性地使用人工智能工具有助提升教與學質素，大學鼓勵師生熟習使用這些工具，各學院學系應根據不同學科的需求、教學和評核方法，選擇合適的AI工具。校方亦提醒，教師應引導學生妥善使用通過AI工具獲取的資源，並承擔責任，「一般而言，除非學生明確獲得導師的允許，否則禁止使用如ChatGPT等人工智能工具完成作業。」

理工大學則表示，注意到學界就人工智能對教學和研究工作影響的討論，校方正進行內部探討。

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責任編輯：馮琪雅