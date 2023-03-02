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【警員涉貪】一名警隊總督察疑涉貪被帶走調查　消息：與恒大飯局無關

社會 21:31 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

廉署人員昨(3月1日)在灣仔警察總部帶走一名總督察調查。資料圖片

警務處一名總督察疑涉貪，昨日(3月1日)在灣仔警察總部，被廉署人員帶走調查。但昨晚卻有流言，指有關人士涉及前年3月的恒大飯局事件；知情人士表示，此流言是錯誤的。

據了解，該名被廉署帶走調查的總督察，曾任職反黑組及重案組，曾多次代表警方出席記者會，故被形容為「明日之星」。有消息指，事件檢獲了名錶及現金等證物。

警方回應查詢時表示，非常重視人員的操守和誠信，一直推行反貪策略及制定了誠信管理綜合綱領，如有警隊人員涉及違法行為，會按既定機制依法跟進
　　
廉署則指，不評論個別事件。根據廉署的法定職責，若接獲貪污投訴，廉署會按既定程序依法跟進。

恒大飯局事件是2021年3月2日，恒大香港公司副總經理陳奮，涉於一個有多名時任港府高官出席的飯局後，企圖強姦女子，但案件因律政司最終不提證供起訴而被撤銷。

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