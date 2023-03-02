【照顧服務】4成照顧者自身同為長者　立法會研究：「喘息服務」需求殷切

▲ 立法會文件指出，4成照顧者本身同為長者。(資料圖片)

立法會福利事務委員會會議，於今年2月13日的立法會福利事務委員會會議上，同意成立小組委員會研究照顧者相關政策事宜的建議。立法會一份研究文件日前分析香港照顧者現況。文件指出，「以老護老」個案，情況似乎並不罕見，另外三分之二的照顧者為女性。文件提到，很多持份者仍認為需要在若干正規照顧服務方面急起直追，以及應更深入了解照顧者的境況和他們的特定需求。

文件表示，本港於2021年時有22.6萬名較年長的長期受照顧人士是由其配偶、子女或女婿/媳婦擔任主要照顧者。文件提到，社會上不時討論的由長者照顧其他長者，即「以老護老」個案，情況似乎並不罕見，約有40%報稱有65歲及以上的家人/親人/朋友作為其唯一或主要照顧者。

文件提出數大議題。例如政府未有正式確立照顧者的身份，不少專家認為缺乏清晰定義的問題可能對照顧者的數據收集流於零散及一次性，而本港對照顧者及受照顧者提供的支援服務比較零散，令需要服務的人士難以尋覓適合的服務。另外，由於照顧者及受照顧者難以搜尋適合其需要的服務，在中心為本服務整體而言供不應求的同時，仍有部分服務錄得低使用率。

研究員亦指出，不少照顧者亦對"喘息服務"(包括到户看顧或家務助理、暫託服務，以至"外出唞氣"、熱線及同路人小組等)表達高度的需求。

研究員認為，現有數據似乎亦證實關乎照‍顧‍者的某些普遍觀點，例如女性照顧者數目大幅高於男性照顧者、以老護老頗為普遍、照顧者須‍在照顧與工作責任之間取得平衡的比例不低等。研究員表示，政府致力加強支援本地照顧者群體，但與此同時，很多持份者仍認為需要在若干正規照顧服務方面急起直追，以及應更深入了解照顧者的境況和他們的特定需求，以避免服務供求錯配或流於零散，甚至有未知的政策缺陷長期存在。

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記者：陳展棋