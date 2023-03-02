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【明日大嶼】綠色和平：土拓署稱已克服技術問題為轉移視線　促正面回應疑慮

社會 22:15 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

土拓署今日進一步介紹明日大嶼發展。(資料圖片)

土木工程拓展署署長方學誠今日（2日）表示，初步建議交椅洲人工島興建約19萬至21萬個住宅單位，容納50萬至55萬人口，並提供27萬個就業職位，包括約20萬個位於核心商業區的就業職位。當局表示，有信心以新填海技術及預留達200米水道來避免填海工程對生態造成影響、已克服技術性問題等。

綠色和平表示，署方將社會上對於規劃、財務、環境、違規、工程的五大質疑，淡化為純工程技術問題，有轉移視線之嫌，無法釋除公眾疑慮。

綠色和平指出，海洋生物對水底環境條件敏感，包括混濁度、含氧量、溫度等，單靠Y形水道恐無法有效地保護附近重要性較高的石珊瑚群；加上填海工程更動輒進行數十年，期間所使用的工程船、機器等亦會污染海洋生態。值得留意的是，填海本身就為環境帶來不可逆轉的影響，因此並沒有「環保」或「綠色」填海。

綠色和平強調，明日大嶼規模龐大，與香港過往的填海項目，在規劃、技術、用途、所需的基建配套等，難以相提並論。相反，全球多個規模和用途與明日大嶼有可比性的千頃填海項目，近8成爛尾，正正因為未有回應填海的必要性，即使這些大型填海計劃「克服技術性問題」，平整土地成「熟地」，亦出現規劃走樣、公屋走數、庫房掏空等危機等問題。

現時正值明日大嶼公眾諮詢期間，綠色和平促請政府必須正面回應社會各界的疑慮，勿再硬推填海工程，對環境生態造成不可逆的破壞。

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責任編輯：陳展棋

 

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