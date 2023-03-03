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【工程師】香港工程師週今起舉行　核子工程師盼減少市民誤解

社會 00:01 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

（林宇翔攝）

建築及工程業界人手短缺，香港工程師學會核子分部副主席張政毅指出，較冷門的工程專業人才短缺尤其明顯，如核子工程師，雖然前景和涉獵範疇多，但由於市民對行業有誤解，誤以為是高危工種，所以每年只有數十名大學生修讀相關學科。

提到核子工程師，大多數市民均會想到大亞灣核電廠，但張政毅表示，核子工程其實覆蓋生活方方面面，如放射性治療、食品保質和增產、工業檢測和保安，背後均需核子技術支持，有關機械則要核子工程師維護。

張政毅表示，由於大多人均會將核子技術和核能掛勾，所以全港每年只有約20個學生報讀相關學科，令行業人手短缺。

為令更多市民認為工程師專業，香港工程師學會將於3月3日至11日期間推出「香港工程師週2023」，舉辦一系列活動推廣工程師工作。其中包括3月3日至5日期間，於西九文化區海濱草坪舉行「香港工程師週嘉年華」。嘉年華有近40個來自學會分部及不同行業的企業分享各類工程概念及技術應用，設有多個攤位和活動體驗。

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記者：陳梓蔚

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