【加煙草稅】加徵煙草稅將近半月　海關搗倉庫檢千四萬元私煙

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政府加徵煙草稅將近兩周，海關昨日（1日）在旺角搗破一個懷疑私煙貯存倉庫，於該處和一輛懷疑涉案的私家車上，檢獲約370萬支懷疑私煙，估計市值約1400萬元，應課稅值約920萬元。



海關人員昨晚在旺角進行反私煙行動，於一間店鋪和一輛停泊於店鋪外的私家車上檢獲該批懷疑私煙，並拘捕懷疑涉案的兩男一女，年齡介44歲至53歲。三名被捕人士將被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，明日（3日）在西九龍裁判法院提堂。

海關表示，相信是次行動已成功堵截油尖旺區的私煙供應，會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。海關亦會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。



海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款一百萬元及監禁兩年。

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責任編輯：陳展棋