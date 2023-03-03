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做政治KOL易樹敵？　李梓敬萌退意

政治 08:00 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

李梓敬透露，自己或在9月暫停拍片。(李梓敬YouTube影片截圖))

在「YouTube」擁逾32萬訂閱的藍營KOL、新民黨立法會議員李梓敬透露，自己或在9月暫停拍片。所為何故？

李梓敬2019年開始在YouTube拍時政片，成功「彈起」，不過，「好景」隨港區國安法生效，社會逐漸穩定而漸退，事關市民開始少看時政片，轉看「吃喝玩樂」類的娛樂消閒片，李梓敬影片的觀看次數，由高峰期平均每條十多萬，跌至現在平均數萬左右。


他坦言，市民愛看的時政片，通常都要有批評對象，惟反對派不再像以往般活躍，現時難免會批評到「自己人」，此舉令其樹敵不少，因此開始反思應否再拍片，亦開始衡量繼續拍片會否不利其議會工作。


既然「吃喝玩樂」消閒片受歡迎，政治KOL又有否空間轉型呢？李梓敬話，不少藍營KOL曾想轉型，但他自己認為不容易，因為改拍「吃喝玩樂」消閒片，不是沒有競爭，只是換了另一班競爭對手而已，直言「你拍娛樂影片，夠不夠其他人拍得好先？」他透露，正考慮報讀PCLL（法學專業證書），若成事，有機會在今年9月開始暫停拍片。其實，他坦言，進入議會後，少了時間拍片，亦「減產」了，現在大概一星期拍3條片。

李梓敬日後「專攻」私家車問題、旅客體驗

政圈常流傳，北京關注議員表現，設有KPI，包括在大會的發言次數，有否就不同議題，積極建言發聲，以及見報率等。作為知名KOL，李梓敬話，原本對曝光率一項信心滿滿，怎料日前透過軟件查看，發現自己竟排在40多位，在20名直選議員中，更排至17。


李梓敬估計與自己沒「專攻」的政策範疇有關，經過一番研究，決定日後主攻交通和旅遊議題，其實目前立法會亦有多位議員擅長這兩個範疇，不過李梓敬就「執漏」，集中關注私家車問題、旅客體驗。

撰文 : 傅流螢

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