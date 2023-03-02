【尿片期貨】網店尿片差價加價引爆爭議　網民揭老闆賣「尿片套票」買3層樓收租

▲ 有網民翻出網店曾自揭買樓收租。(互聯網)

有專賣日本尿片的網店以套票吸客，但近日突然提高差價引發爭議，海關指已接獲舉報並作出跟進(見另文)。有網民爆出，該網店老闆疑靠賣「尿片套票」所得到的現金流，「Full Pay」現金買下3層樓。

面對大批客戶不滿，該網店老闆不但未有作出安撫，更一度向投訴的顧客反唇相譏，一副高高在上的姿態，更令客戶「一肚火」。有網民發現，該網店老闆在2021年曾出帖，指會陸續購買物業出租，分別位於屯門置樂、恒大珺瓏灣，另一物業估計為元朗LYOS。

今日，我地另一個位於屯門置樂嘅單位亦都收樓喇，哩個單位三百幾尺兩房，最大嘅特色係連天台，個View係勁正囉 都係同珺瓏灣一樣，係Full Pay 現金買入嘅，所以唔需要支付銀行利息成本，所以又係可以用到個低於市場嘅價錢出租俾大家 但哩個單位有少少裝修工程要做，例如牆身翻新，天台做防水等，約需兩至三個星期完成，完成後會再影相放上嚟出租俾大家㗎喇。 嚟緊，我地都會繼續買入物業既... 我地剛剛入咗票抽緊個新樓盤，抽到嘅話會再同大家講㗎喇

有網民笑指，「真係估唔到買個尿片都玩到老千股咁出色先得」；亦有人憂慮「爆硬啦下話，錢喺三層樓度，擠提冇cash flow同時做到買貨/回水，漩渦越嚟越大。按返層樓出嚟又要俾息，匯率又係另一個壓力。結論：有得退錢好退。」

另外，消委會表示，不會評論有關個別商戶之投訴，但3月份首兩日已接獲13宗有關尿片的投訴。消委會續指，今次個案中商戶是否有違反該條例，須視乎其他因素，包括商戶銷售時作出與「差價」有關的陳述、是否遺漏或隱藏加「差價」的可能性等，認為為保持良好商譽及消費者對其平台的忠誠度，商戶應該細心聆聽消費者的意見；故此，當調整價格時，商戶理應照顧已購買套票的消費者對差價的理解及期望。

另一方面，消費者付款後分階段收取貨品或服務，均屬預繳式消費，必然有預繳消費的風險，例如商戶結業時套票或未能兌現的風險。消費者須留意相關合約條款有否列明套票之使用條件，包括如何計算貨品價格或可能須補差額之計算方法及變數。消費者應三思是否必須購買預售套票，如必須購買，亦應盡量減少預繳套票的數量及金額，以減低可能損失之風險。

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