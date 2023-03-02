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【ChatGPT】本港首間大學列明准許學生用ChatGPT　至少3校學生須事先申請許可

社會 23:28 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」引起學界「AI請槍」疑慮。（路透社圖片）

人工智能（AI）聊天機械人「ChatGPT」引起學界「AI請槍」疑慮，本港各間大學應變速度及採取措施各異。除了香港科技大學今日（3月2日）表明交給教師自決是否限制學生使用ChatGPT。多校要求學生事前獲校方充許，包括香港大學上月率先宣布臨時禁止學生使用ChatGPT，嶺南大學亦採取相同臨時禁制措施；中文大學則指理性使用AI工具有助提升教學質素，但學生亦須事前獲導師允許。

綜合8間資助大學向師生發放電郵或回覆本報查詢內容如下：

香港大學：2月17日宣布臨時禁止學生在所有課堂、課程作業和評估使用ChatGPT或其他AI工具如需使用，必須事先獲得有關課程導師書面同意豁免，否則會被視為「潛在抄襲」行為；倘有學生懷疑違規，教師可為學生安排額外口試或堂上考試等。校方另會研究AI工具使用對教與學的影響，長遠提出相應措施。

嶺南大學：2月27日宣布臨時禁止學生在課程作業及評估中使用ChatGPT及其他AI工具如需使用，必須事先獲所屬學院院長及校方書面同意豁免，否則會被視為「潛在抄襲」。抄襲是嚴重違規行為，有機會被大學革除學藉。ChatGPT或其他類似AI工具技術，對教學、學習，特別是評估造成深遠影響，校方將在校內廣泛諮詢所有持分者，以了解如何利用創新科技提升教學。

科技大學：3月2日向教職員發電郵，公布本學期採取短期措施，供教職員靈活地按其課程及評估性質，決定是否限制學生使用AI生成工具。教職員可從4個選項中選擇，包括完全禁止學生使用AI工具；完全不設限制，僅要求學生註明有使用AI生成工具；限制學生使用的AI工具類型；限制學生使用AI工具的方式；上述限制具體內容均由教職員自行制定。校方建議教職員跟所屬系主任商討決定後，更新課程大綱及評估文件的AI工具使用條件。

中文大學：3月2日回覆表示，同日已向教學部門發電郵，就使用人工智能工具於教與學及學業評核發出指引。校方認為，理性地使用人工智能工具有助提升教與學質素，大學鼓勵教師和學生熟習使用這些工具。各學院學系應根據不同學科的需求、教學和評核方法，選擇合適的人工智能工具。在教學中採用人工智能工具時，教師應謹慎監察其準確性和可靠性，引導學生妥善使用通過這些工具獲取的資源，並承擔責任。一般而言，除非學生明確獲得導師的允許，否則禁止使用如Chatgpt等人工智能工具完成作業

理工大學：3月2日回覆表示，稱注意到學界就人工智能對教學和研究工作影響的討論，校方正進行內部探討。

本報今日已向其餘3間資助大學，暫未獲回覆。

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記者：馮琪雅

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