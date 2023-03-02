【會展復常】珠寶展商對銷情有信心加價4成　買家增採購預算盡情入貨

▲ 香港國際珠寶展哥倫比亞參展商FERNANDO ANGARITA 負責人 Luis Angarita。（陳靜儀攝）

本港迎來全面復常後首個大型商貿展覽，由貿發局舉辦的香港國際珠寶展前日開鑼，首兩日人山人海，買家及展商排長龍入場。不少海外展商對香港復辦實體珠寶展的銷情有信心，有售賣綠寶石的哥倫比亞展商表示，相信市場需求大，較疫情前加價4成，目標出售2顆價值190萬美元的鎮店之寶。有內地展團主打珍珠等珠寶，料生意額可達1億人民幣。至於海外買家亦認為香港的珠寶展款式多元化及國際化，將會加大採購預算近2成。

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第39屆香港國際珠寶展及第9屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展本周三（1日）起一連5天在灣仔會展舉行，有逾2,500間參展商，一半來自海外；同時有來自70個國家、共100組買家參觀。

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本港全面通關後，復辦大型實體珠寶展；由於國際市場在過去3年積壓大量需求，不少買家都加大採購預算。內地品牌RYF Jewellery主攻內地市場，主打綠翡翠、紅藍寶石及鑽石，公司總經理朱立丹形容香港展覽「是永遠的神」，她解釋香港珠寶展鄰近內地，方便採購，而且款式比起美國珠寶展較為簡約，適合內地市場，而且香港出售的碎鑽鑽戒在內地廣受歡迎，因此今次準備大量現金入貨，並加大預算至1,000萬人民幣採購，打算血拼至展期最後一天。而盛產珍珠的浙江省諸暨市展團，有49個珍珠展商來港參展，更有300間公司來港採購，料生意額達1億人民幣。

海外買家疫後亦越洋來港採購。2016年起已來港採購的西班牙珠寶品牌Lumbreras J.，品牌經理María Perez表示，疫情期間進行網上採購，較難鑑定珠寶質素及爭取折扣；她認為香港珠寶展多元化，而且過去3年均沒有參與實體展，當香港全面通關後，即決定來港參加。她指今年展出珠寶普遍加價5至20%，但公司仍會增加15至19%預算金額採購。

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不少參展商對銷情樂觀，出售哥倫比亞綠寶石的FERNANDO ANGARITA負責人Luis指，是次第12年參展，預計留港10天，準備了2,000至3,000顆原石出售，較疫情前增加，其中最貴重的是2顆共計約88卡的水滴型綠寶石，價值190萬美元，他稱展期人流眾多，有信心在展期內售出。他續指，疫情令當地原石存貨積壓3年，加上經營成本上漲，令寶石售價上升4成，但會為大手入貨的客人提供折扣。

九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌表示，香港國際珠寶展是業界復常的第一步，本港撤銷口罩令後，入場人士均可除口罩見人，有助促成交易。不過展覽業現時人手不足，相信要陸續重聘搭建展覽攤位的人員。

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記者：陳麗娜