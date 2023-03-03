【尖沙咀大火】中間道酒店地盤陷火海　火勢已受控無人傷

▲ 尖沙咀中間道酒店地盤三級火警。趙居逸攝

尖沙咀中間道11號地盤發生四級火警。現場火勢猛烈，火勢急速蔓延，波及全幢興建中的40層高酒店，不同層數均有火屑掉落街上，包括已着火鐵皮，警方呼籲民眾離開。

【08:40】消防處宣布火勢受控，未接獲傷亡報告。

火勢一度波及附近多幢建築，包括喜來登酒店、國際電信大廈、遠東大廈、重慶大廈及緬甸臺；大量火舌隨風飄散，跌至停泊在路邊的私家車頂。消防員曾動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，消防處表示​火警中暫未接獲受傷報告。

由於火勢持續猛烈，加上風勢強勁，緬甸臺部分大廈及重慶大廈的居民，亦須疏散到地面安全位置。

事發在昨(3月2日)晚上11時許，地盤興建中的酒店天台起火。警方表示接獲多人報案，指有火屑跌落花槽和其他物件。TOPick記者現場所見，火勢至凌晨1時半仍未受控，現場頻頻傳出疑似「爆炸聲」，冒出大量濃煙，火舌不斷跌下，由於晚上風勢較大，周邊多棟大廈亦受波及，包括喜來登酒店，現場不少市民圍觀。

消防隨後出動航拍機協助探測火勢。

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至凌晨三時許，火勢延燒至地盤其中一個天秤；斜對面H Zentre遭殃及，天台起火，隨後救熄。

消防處發出尖沙咀火警特別通知，指尖沙咀中間道11號一地盤昨日（3月2日）晚上11時11分發生火警，並於晚上11時37分升為三級。火警於今日（3月3日）1時46分升為四級。消防人員除在涉事地盤進行滅火行動外，亦已派員於附近大廈戒備，防止火勢蔓延。

消防處呼籲如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗及保持鎮定。

運輸署表示，受火警影響多條道路已封閉，包括中間道介乎彌敦道與梳士巴利道之間的一段全線封閉；梳士巴利道(紅磡方向)近中間道的第1及第2線已封閉，彌敦道(尖沙咀方向)介乎麼地道與梳士巴利道之間的慢線亦已封閉。所有車輛沿彌敦道(尖沙咀方向)不能左轉入麼地道。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 尖沙咀中間道酒店地盤三級火警。趙居逸攝 火屑波及附近大廈

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資料顯示，火警地盤為海員俱樂部與帝國集團合作重建成1座40層高酒店項目。

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記者 趙居逸 責任編輯 李志強