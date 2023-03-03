【銀紙花】老公送3束銀紙花拆到手軟　人妻崩潰：爛錢銀行收唔收

▲ 老公送3束銀紙花，人妻拆到手軟。

送上大束「銀紙花」原意是為了氹老婆，沒想到卻被老婆埋怨。有馬來西亞人妻近日在社交平台發文指，老公送一大束由鈔票製成的花束，但拆卸工序卻比想像中更繁複，大呻「弄出來的錢好像垃圾」。

有馬來西亞人妻近日在facebook發文，老公送了3束用銀紙製成的花束，從圖片可見，完整時的花束非常漂亮，有一束淺藍色、另外兩束粉紅色，都相當十分精美，人妻也開心地與花束合影。

不過，打卡一番後，人妻卻發現拆卸工序十分繁複，花店為了鞏固形狀，用了膠水黏合，不少銀紙因為被膠水黏到，需要花大量時間去拆卸，強行打開銀紙就會撕爛，有些爛到要丟掉，根本不知如何弄出無損的銀紙，而被膠水黏到的銀紙，也不知銀行會不會拒收，令她心累。

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她後來叫了自己的孩子和弟弟幫忙拆銀紙，幾個人合力花了3小時才拆完3束花，「沒叫他們幫忙應該7至8個小時吧」，她大呻，現在弄出來的錢好像垃圾，更向老公表示，

我怕了，請以後不要再送我有錢花了。

帖文引來網民熱論，有人笑言，自己不介意接受轉贈，「有錢就好」，另有人妻亦認同，銀紙花除了美觀，沒有其他好處，直言「銀行直接轉賬最好」，有人善意提醒，只要看到銀紙編號，銀行都會收。

有人不明為何要把銀紙花拆掉，又不是等錢使，事主解釋，銀紙花與鮮花放在一起，好容易會爛掉，所以必須要拆掉。有網民亦留言上載自己收到的銀紙花，款式不一，有的只是摺一圈，比較易拆。有人亦建議一些其他款式的銀紙禮物，既美觀又實用。

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責任編輯：王明芳