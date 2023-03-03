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【尖沙咀大火】彌敦道全線封閉　一文看清多條受阻巴士線

社會 09:16 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

尖沙咀中間道酒店地盤四級火警現場。（馮漢柱攝）

尖沙咀中間道11號地盤發生四級火警，波及附近多幢建築，包括喜來登酒店、國際電信大廈、遠東大廈、重慶大廈及緬甸臺。多條行車線至今早（3日）仍然封閉。詳情即看：【下一頁

運輸署表示，因火警，中間道介乎彌敦道與梳士巴利道之間的全線仍然封閉。同時，彌敦道（尖沙咀方向）介乎金巴利道與梳士巴利道之間的全線及彌敦道（佐敦道方向）介乎海防道與梳士巴利道之間的全線現已封閉，梳士巴利道（紅磡方向）近中間道的第1及第2線亦已封閉。

受影響九巴巴士第1,1A,2,6,7,9,12,36X,81C,110,203C,203S,234X,237A,242X,270A,270C,271,280X,281A,281B,281X及296D號線，城巴巴士第50，A21，E21X號線及新巴巴士第790及796P須改道行駛。

運輸署呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。前往尖沙咀一帶的市民請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：黃穎津

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