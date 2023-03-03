【蔡天鳳碎屍案】鄭中基前助手疑涉蔡天鳳案　疑犯曾照顧楊千嬅+許志安+蘇永康+方力申

▲ 鄭中基前助手疑涉蔡天鳳案。

連鎖食店譚仔太子爺Chris的28歲太太蔡天鳳（Abby）近日慘被殺害後碎屍，碎屍案震驚全港，成為全城熱話。

【蔡天鳳碎屍案】警方拘捕多一名41歲姓林男子 涉協助其中一名被告潛逃

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警方早前先後拘捕蔡天鳳前夫一家及前家翁情婦共5人，昨天（2日）再拘捕一名41歲林姓男子，而該名男子曾於正東唱片當助手，做過鄭中基、楊千嬅、許志安、蘇永康、方力申等藝人的助手。

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曾當藝人助手

昨天被捕的林姓男子於上環一間租賃遊艇公司工作，據悉他試圖收取約十萬酬勞協助罪犯循水路潛逃。

林姓男子曾從事唱片行業，他於2001年在黃柏高（Paco）管理的正東唱片擔任助手，照顧鄭中基、楊千嬅、許志安、蘇永康、方力申等藝人，其後他轉到環球唱片並主力照顧關楚耀，不過有傳他因操守問題而於多年前被解僱，早已離開娛圈且轉行到租賃遊艇公司工作。

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