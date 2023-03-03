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【莊鍶敏父親離世】楊明發文悼念莊思明拿督父親　許下承諾：會好好照顧Lisa

娛樂 10:07 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

楊明發文悼念莊寶。

藝人莊鍶敏（前名莊思敏）、莊思明及莊思華的拿督父親莊寶前日（2月28日）離世，享年83歲。

莊寶早前來港探望女兒，有指在港期間身體不適入院，未來女婿、莊思明男友楊明每天帶備湯水到醫院探望莊父，悉心照料。

楊明在昨晚（3月2日），在社交平台發文悼念女友的父親。

【如影隨形】楊明醫院探未來外父貼心照顧　與莊思明經歷高低早已融入家中

楊明許下承諾

楊明在社交平台上載與莊寶、思明的合照，並寫道：

Uncle 多謝你這些年的愛錫和教導，我記得你好鍾意笑、好鍾意食嘢，你的笑聲、笑容和小動作全部都好可愛，你係一個開心寶寶，還有你紳士般的型態，所有都深深印在我的心裡，真的很不捨得你，願你自由自在開心快樂。
你唔使擔心，我一定會好好照顧Lisa，讓她好像在你的寵愛當中❤Miss you

楊明發文悼念莊寶。（IG圖片）

婚期再押後

莊思明與楊明拍拖超過6年，感情穩定，早前楊明因醉駕被判入獄18天，莊思明一直對男友義無反顧，陪伴在側，更曾誓言非君不嫁。

思明爸爸一月來港後因身體不適而秘密入院，令家人十分擔心其病情，思明和楊明亦無閒處理婚事，如今思明丁父憂，相信婚期還要再押後。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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