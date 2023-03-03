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【東張西望】貪平買$2800陳列品洗衣機　排水口淤塞挖出穿窿內褲

健康 11:24 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

貪平買$2800陳列品洗衣機，排水口淤塞挖出穿窿內褲。

網購易中伏，更何況是買陳列貨品。一名港男早前貪平，在網上購買了一部陳列品洗衣機，結果為他帶來不少驚嚇。

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據TVB資訊節目《東張西望》日前報道，港男戴先生在2月15日，經網購平台HKTV mall購入一部售價$2,790、標明屬「陳列品」的洗衣機。由於該洗衣機在網站上並沒有標示為「二手」，戴先生便不虞有詐，覺得即使是「陳列品」但也屬於全新未使用過，且較新機原價便宜約1,000元，他開心地以為節省了一筆。

二手内褲塞喉管

洗衣機到貨後，由該品牌的員工送貨上門，並代為安裝。不料，戴先生很快發現一堆問題。首先，他發現洗衣機外殼破損，疑似曾被人撬開；及後又發現洗衣機無法去水。於是，戴先生拆開洗衣機檢查，驚見用來排水電子泵内，藏有一條深灰色破洞内褲，才導致電子泵喉管堵塞，無法排水。戴先生心情頓時難以言喻：

很多破洞的内褲，而且是用過的……不知道是男性還是女性的，卡在那個位置……那一刻我真的晴天霹靂。

不僅如此，戴先生還發現洗衣機的三腳插破損變形，很可能會漏電。另一條喉管也滿是洗不掉的污漬，這讓戴先生斷言「起碼使用了幾個月」。種種跡象都證明該洗衣機根本不是未經使用的「陳列品」，令戴先生深感後悔及憤怒：

我覺得是很離譜的一件事。這根本就是欺騙、詐騙！

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原廠致歉

起初，戴先生向安裝師傅投訴，但對方堅稱洗衣機沒問題。戴先生保存下種種證據，而《東張西望》亦再幫忙去信向洗衣機原廠詢問。廠商最終回覆指，涉事洗衣機實則「待維修產品」，並非戴先生購買的陳列品，是送錯了貨。原廠致歉並承諾會安排換機或退款。

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責任編輯：羅嘉欣

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