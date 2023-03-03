【何詩蓓復出】何詩蓓復出後首個長池國際賽打破港績　達巴黎奧運A標獲參賽資格

▲ 港隊代表何詩蓓。（資料圖片）

巴黎奧運游泳項目達標期本周三起（1日）展開，港隊何詩蓓、吳欣鍵、劉紹宇、古逸豪及何甄陶率先征戰「2023 TYR Pro Swim Series」，力爭巴黎奧運參賽資格。

何詩蓓去年因腳傷，缺席上半季的長池國際賽期，是賽事是她復出後首個參加的長池國際賽。她在初賽游出4分11秒36，以次名晉身A級決賽。何詩蓓再在決賽落場，結果游出4分05秒84獲第二名，更達到巴黎奧運的A標（4分07秒90），率先取得參賽資格。她亦同時打破自己去年創下的香港紀錄，舊紀錄為4分08秒64。

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至於男子50背紀錄保持者劉紹宇就在此項初賽以26秒44衝線，僅比第八名的加拿大游手慢0.18秒。隨後出戰B級決賽的他再游出26秒95，最終總排名第15位。

何甄陶就在男子100米自由泳初賽以50秒37完成晉身C級決賽，再獲候補出戰B級決賽，最終以50秒64觸池。古逸豪在初賽就游出52秒16排第52位。出戰男子100蛙的吳欣鍵游出1分03秒71同樣晉級C級決賽，決賽時間比初賽快0.15秒。

何詩蓓、吳欣鍵及古逸豪完成初賽後，亦參加不計奧運及世錦賽達標時間的計時賽。何詩蓓在100米蛙泳游出1分07秒83，與23秒41完成50米自由泳的古逸豪同樣造出個人最佳；吳欣鍵則在50米蛙泳造出28秒46。

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責任編輯：TOPick 港聞組