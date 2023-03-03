【新四十二章】謝嘉怡名校出身棄當護士入行　Lisa積極操練參加泰拳比賽【多圖】

▲ 謝嘉怡客串登場《新四十二章》，搶眼奪目。

TVB劇集《新四十二章》昨晚（3月2日）提早大結局，章經（陳豪飾）、朱螢嬌（龔嘉欣飾）等人鏟除Big Boss Nasa（糖妹飾）成功搶回大寶丹，但最後被飾演豪門千金「蘇斯克柴」的謝嘉怡突襲上門搶走大寶丹。

【新四十二章】糖妹後巷激戰騷身手 謝嘉怡驚喜客串與陳豪俄文對答

謝嘉怡結局耀眼登場，酷爆持槍與陳豪等人「講數」，成功盡晒焦點。而大結局明顯留下伏線，似乎有望開續集。

其實謝嘉怡早於數集前已粉墨登場，當時她身穿紅衣以俄文問路，大晒流利俄文，自然演技已獲網民大讚。擁有歐亞混血血統的謝嘉怡，原來本身不懂俄文，為了這一場問路戲專誠向俄羅斯友人請教。

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【開心速遞x香港小姐】謝嘉怡21歲做業主 Lisa升呢當老闆娘分享理財心得

為父選港姐

現年27歲的謝嘉怡（Lisa）於2020年參加香港小姐競選大熱連奪「最上鏡小姐」及冠軍后冠，成為料港姐冠軍。

Lisa爸爸是香港人，而媽媽則是蘇格蘭人。從小在蘇格蘭長大的她，於蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University）護理學系畢業，入行前在利雲斯頓聖約翰醫院（St John's Hospital, Livingston）任職手術室護士。

為了一圓爸爸夢想，決定放棄當時26000港元人工護士一職，返港選港姐並順利奪冠展開新生活。

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挑機泰拳賽

Lisa初入行廣東話不太靈光，靠看電視和聽收音機苦練廣東話，由初時主打做綜藝節目。

其後獲安排加入《愛·回家之開心速遞》劇組，飾演「呂冠君」一角，成功入屋。

▲ 謝嘉怡為拳賽積極訓練。（影片截圖）

鬼妹性格的她熱愛打拳，不時在社交平台分享練拳片段，可見出拳有力、腿腿有勁，絕對有板有眼。

早前更宣佈與KOL好友、天堂鳥成員Tyrese舊愛Pumpkin Jenn進行泰拳格鬥，兩位美女對戰相當有睇頭。Lisa不但專誠找教練狂操拳，又積極做健身進行重量訓練，非常認真。

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