  • 20°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 13:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新四十二章】謝嘉怡名校出身棄當護士入行　Lisa積極操練參加泰拳比賽【多圖】

娛樂 12:03 2023/03/03

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

謝嘉怡客串登場《新四十二章》，搶眼奪目。

TVB劇集《新四十二章》昨晚（3月2日）提早大結局，章經（陳豪飾）、朱螢嬌（龔嘉欣飾）等人鏟除Big Boss Nasa（糖妹飾）成功搶回大寶丹，但最後被飾演豪門千金「蘇斯克柴」的謝嘉怡突襲上門搶走大寶丹。

【新四十二章】糖妹後巷激戰騷身手　謝嘉怡驚喜客串與陳豪俄文對答

謝嘉怡結局耀眼登場，酷爆持槍與陳豪等人「講數」，成功盡晒焦點。而大結局明顯留下伏線，似乎有望開續集。

其實謝嘉怡早於數集前已粉墨登場，當時她身穿紅衣以俄文問路，大晒流利俄文，自然演技已獲網民大讚。擁有歐亞混血血統的謝嘉怡，原來本身不懂俄文，為了這一場問路戲專誠向俄羅斯友人請教。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【開心速遞x香港小姐】謝嘉怡21歲做業主　Lisa升呢當老闆娘分享理財心得

為父選港姐

現年27歲的謝嘉怡（Lisa）於2020年參加香港小姐競選大熱連奪「最上鏡小姐」及冠軍后冠，成為料港姐冠軍。

Lisa爸爸是香港人，而媽媽則是蘇格蘭人。從小在蘇格蘭長大的她，於蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University）護理學系畢業，入行前在利雲斯頓聖約翰醫院（St John's Hospital, Livingston）任職手術室護士。

為了一圓爸爸夢想，決定放棄當時26000港元人工護士一職，返港選港姐並順利奪冠展開新生活。

    點擊圖片放大
    +31
    +30

挑機泰拳賽

Lisa初入行廣東話不太靈光，靠看電視和聽收音機苦練廣東話，由初時主打做綜藝節目。

其後獲安排加入《愛·回家之開心速遞》劇組，飾演「呂冠君」一角，成功入屋。

謝嘉怡為拳賽積極訓練。（影片截圖）

鬼妹性格的她熱愛打拳，不時在社交平台分享練拳片段，可見出拳有力、腿腿有勁，絕對有板有眼。

早前更宣佈與KOL好友、天堂鳥成員Tyrese舊愛Pumpkin Jenn進行泰拳格鬥，兩位美女對戰相當有睇頭。Lisa不但專誠找教練狂操拳，又積極做健身進行重量訓練，非常認真。

最新影片推介：

靚太廚房
【靚太廚房】張敬仁拍劇患上驚恐症　「民間港姐」教整幸運曲奇傳遞愛意

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐】18歲孫女Zamara被指可選港姐　肥媽表明不會提名孫女【多圖】
11:57 2022/08/22
【香港小姐】18歲孫女Zamara被指可選港姐　肥媽表明不會提名孫女【多圖】
【香港小姐】謝嘉怡遊泰國大享口福　Lisa靠3大方法成功減肥
14:26 2022/08/30
【香港小姐】謝嘉怡遊泰國大享口福　Lisa靠3大方法成功減肥
【開心速遞】港姐張盈悅美國名校畢業　零包袱憑騎呢搞笑形象成功搶鏡
18:46 2022/08/31
【開心速遞】港姐張盈悅美國名校畢業　零包袱憑騎呢搞笑形象成功搶鏡
【開心速遞x香港小姐】謝嘉怡21歲做業主　Lisa升呢當老闆娘分享理財心得
16:39 2022/09/23
【開心速遞x香港小姐】謝嘉怡21歲做業主　Lisa升呢當老闆娘分享理財心得
【香港小姐】謝嘉怡關注基層探劏房戶　Lisa被封真正港姐：這才是真實的香港
13:26 2022/11/17
【香港小姐】謝嘉怡關注基層探劏房戶　Lisa被封真正港姐：這才是真實的香港
【香港小姐】鄺美璇行頭十足出嫁　謝嘉怡被「截糊」搶中花球
11:52 2023/01/16
【香港小姐】鄺美璇行頭十足出嫁　謝嘉怡被「截糊」搶中花球

你可能感興趣

【香港小姐】18歲孫女Zamara被指可選港姐　肥媽表明不會提名孫女【多圖】
11:57 2022/08/22
【香港小姐】18歲孫女Zamara被指可選港姐　肥媽表明不會提名孫女【多圖】
【香港小姐】謝嘉怡遊泰國大享口福　Lisa靠3大方法成功減肥
14:26 2022/08/30
【香港小姐】謝嘉怡遊泰國大享口福　Lisa靠3大方法成功減肥
【開心速遞】港姐張盈悅美國名校畢業　零包袱憑騎呢搞笑形象成功搶鏡
18:46 2022/08/31
【開心速遞】港姐張盈悅美國名校畢業　零包袱憑騎呢搞笑形象成功搶鏡
謝嘉怡 娛樂人物職業 演員 新四十二章 電視劇 香港小姐 娛樂行業 健身 泰拳 TVB

最高瀏覽

【撤口罩令】女神搭港鐵露真面目　港男驚見崩潰吐4字
10:21 2023/03/02
【撤口罩令】女神搭港鐵露真面目　港男驚見崩潰吐4字
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
10:25 2023/03/01
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
【蔡天鳳碎屍案】警方調查據悉有突破進展　警方拘捕多一名41歲漢疑涉案
17:07 2023/03/02
【蔡天鳳碎屍案】警方調查據悉有突破進展　警方拘捕多一名41歲漢疑涉案