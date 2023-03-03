【撤銷口罩令】大批市民繼續戴口罩　港男狂數戴口罩3宗罪：成班失敗者

▲ 戴與不戴屬個人選擇。

口罩令於3月1日全面取消，不用戴口罩的首日，目測9成人都戴口罩，特別是在交通工具上，由於正值流感高峰，市民覺得戴口罩可防疫及防流感，戴與不戴屬個人選擇，不過竟然有港男在網上發蛄，力數戴口罩者3宗罪，更指他們是「成班失敗者！」，帖文引來網民強烈反彈。

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該港男於連登討論區以「第一日唔使帶（戴）口罩的所見所聞」為題發文，指今日仍戴口罩的人，只有3個原因 「一係真係好樣衰（但你由出世開始可能已經咁）」、「一係你自信心好低」、「一係你咁啱病」。

港男續指戴口罩的人：

根本成班失敗者，想睇定情況先以為自己係世界仔，明知半個月後一定愈嚟愈少人戴，希望你哋世世代代都戴。

他又向戴口罩的人質問：「有無人講下戴口罩有咩好處，如果有好處你疫情前唔日日戴？」

帖文引來大批網民不滿，形成網上罵戰，網民留駁指「有戴咪有戴，有乜咁出奇」、「關你叉事咩」、「其實無人得閒理你戴唔戴你咁有心機理其他人」。

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責任編輯︰王明芳