【離世女兒】婚禮照片拍到靈異小身影　媽媽淚崩：早逝女兒回來見證

▲ 媽媽認為，婚照上的朦朧身影是女兒回來。

不少人都相信靈魂的存在，澳洲一名17個月大的女嬰在去年9月不幸溺斃，父母為紀念這個小生命決定舉行婚禮，近日卻在婚禮照片中發現靈異的小身影，媽媽認為是女兒特意回來見證，引起網民熱論。

據英國《獨立報》報道，33歲的Leah Murphy與男友Cecil原育有4名孩子，不過兩人最小的女兒Totty去年9月不幸遇溺，離世時只有17個月大。Murphy和男友為了紀念女兒，決定在去年12月舉行了一場戶外婚禮。

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沒想到，近月收到當日婚禮照片時，卻發現其中一張Murphy與丈夫深情擁吻的照片，後方樹林中卻出現一個白色朦朧身影，身材短小，好像一名小孩躲在樹後。

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Murphy在TikTok分享照片，並認定這個小孩的身影，就是自己已離世的女兒Totty，

我相信她就在那裡，看著我和她的爸爸為了紀念她而結婚，我永遠想念你。

影片至今已有超過140萬觀看次數，雖然無法認定該模糊影像是甚麼，但很多人看過照片後，仍覺得很感動，又安慰Murphy「她要你知道，她一直都會和你在一起」、「她看起來像穿了一件可愛的淺色連身裙，她真的在你身旁」。

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責任編輯：王明芳