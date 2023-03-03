  • 21°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 13:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【離世女兒】婚禮照片拍到靈異小身影　媽媽淚崩：早逝女兒回來見證

育兒經 13:01 2023/03/03

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

媽媽認為，婚照上的朦朧身影是女兒回來。

不少人都相信靈魂的存在，澳洲一名17個月大的女嬰在去年9月不幸溺斃，父母為紀念這個小生命決定舉行婚禮，近日卻在婚禮照片中發現靈異的小身影，媽媽認為是女兒特意回來見證，引起網民熱論。

據英國《獨立報》報道，33歲的Leah Murphy與男友Cecil原育有4名孩子，不過兩人最小的女兒Totty去年9月不幸遇溺，離世時只有17個月大。Murphy和男友為了紀念女兒，決定在去年12月舉行了一場戶外婚禮。

最新影片：

靚太廚房
【靚太廚房】張敬仁拍劇患上驚恐症　「民間港姐」教整幸運曲奇傳遞愛意

沒想到，近月收到當日婚禮照片時，卻發現其中一張Murphy與丈夫深情擁吻的照片，後方樹林中卻出現一個白色朦朧身影，身材短小，好像一名小孩躲在樹後。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

Murphy在TikTok分享照片，並認定這個小孩的身影，就是自己已離世的女兒Totty，

我相信她就在那裡，看著我和她的爸爸為了紀念她而結婚，我永遠想念你。

影片至今已有超過140萬觀看次數，雖然無法認定該模糊影像是甚麼，但很多人看過照片後，仍覺得很感動，又安慰Murphy「她要你知道，她一直都會和你在一起」、「她看起來像穿了一件可愛的淺色連身裙，她真的在你身旁」。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯：王明芳

相關文章

【嬰兒同睡】5歲哥哥熟睡疑壓死兩個月大妹妹 警巡嬰兒猝死案調查
12:53 2023/02/27
【嬰兒同睡】5歲哥哥熟睡疑壓死兩個月大妹妹 警巡嬰兒猝死案調查
【兒童健康】9歲女童長期做低頭族　頸痛手指發麻頸椎老如50歲
13:34 2023/02/21
【兒童健康】9歲女童長期做低頭族　頸痛手指發麻頸椎老如50歲
【超級巨嬰】16個月大巨嬰體重達60磅　著爸爸衣服尿片要買3XL
10:29 2023/02/24
【超級巨嬰】16個月大巨嬰體重達60磅　著爸爸衣服尿片要買3XL

你可能感興趣

【嬰兒同睡】5歲哥哥熟睡疑壓死兩個月大妹妹 警巡嬰兒猝死案調查
12:53 2023/02/27
【嬰兒同睡】5歲哥哥熟睡疑壓死兩個月大妹妹 警巡嬰兒猝死案調查
【兒童健康】9歲女童長期做低頭族　頸痛手指發麻頸椎老如50歲
13:34 2023/02/21
【兒童健康】9歲女童長期做低頭族　頸痛手指發麻頸椎老如50歲
【超級巨嬰】16個月大巨嬰體重達60磅　著爸爸衣服尿片要買3XL
10:29 2023/02/24
【超級巨嬰】16個月大巨嬰體重達60磅　著爸爸衣服尿片要買3XL
家庭關係 結婚 兒童健康 夫妻之道 網絡熱話

最高瀏覽

【撤口罩令】女神搭港鐵露真面目　港男驚見崩潰吐4字
10:21 2023/03/02
【撤口罩令】女神搭港鐵露真面目　港男驚見崩潰吐4字
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
10:25 2023/03/01
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
【蔡天鳳碎屍案】警方調查據悉有突破進展　警方拘捕多一名41歲漢疑涉案
17:07 2023/03/02
【蔡天鳳碎屍案】警方調查據悉有突破進展　警方拘捕多一名41歲漢疑涉案