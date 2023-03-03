【尖沙咀大火】火場樓高48層將派坍塌搜救專隊勘察　起火原因有待調查

▲ 尖沙咀中間道11號有一個建築中的工地起火。（馮漢柱攝）

昨日（3月2日）晚上約11時12分，尖沙咀中間道11號地盤發生4級火警，警方及消防員接報到場進行拯救及疏散，事件中暫時無人受傷。

消防交代案情指，昨晚11時11分接報，指在尖沙咀中間道11號有一個建築中的工地起火。消防在事發後5分鐘趕至，發現現場是一個面積龐大的地盤，達到60米乘80米，樓高48層。

消防趕至現場時，發現火警已涉及多個樓層，並波及外牆建築棚架及物料。由於預計需要大量人手、資源、車輛撲滅火警，故消防處勘察在昨晚11時37分將火警升為3級。

消防到場後迅速展開滅火行動，由於大廈火警有上下蔓延跡象，昨晚亦有強風，將地盤較高位置的火屑吹向附近5幢大廈。消防認為火警有波及到其他大廈風險。

消防處續指，人員到場時已留意到工地有多個樓層一同起火。由於火警位於一幢建築中的大廈，所以消防裝置及設備並未投入使用，工具僅有一些臨時的消防設備，因此消防需要大量人手，將一些輸水工具帶上較高樓層，故消防處在凌晨1時46分將火警升為4級。

火勢在今晨7時31分包圍，8時8分受控，8時30分大致救熄。行動中，消防及警方人員總共將附近170名市民疏散至安全位置。火警成因尚在調查中。

消防處指，而大廈為興建中的大樓，有大量木板、鐵枝等建築材料，大大阻礙人員的推進。另外火警在凌晨發生，故火場燈光昏暗，要帶備足夠照明器材才可進行滅火工作。

事件中，消防處共動員150名消防及救護人員、消防車66輛、救護車4輛，出動2條喉及3隊煙帽隊灌救。消防亦出動煙火特遣隊及無人機隊協助高空勘察火場情況。今日稍後消防處亦將派出坍塌搜救專隊勘察工地外牆，檢查是否有下墮風險。

事故中，1名市民在大廈附近目睹事故受驚，表示心口不適，經救護人員初步檢查治理後狀況穩定，再由救護車送往伊利沙伯醫院作進一步治理。另有1名市民在現場附近感到不適，自行前往伊利沙伯醫院求醫。

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記者：黃穎津