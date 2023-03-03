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【活力午餐】傳有30間小學不獲活力午餐續約 4月份起停止午膳飯盒供應

親子 11:28 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

（資料圖片）

學校午膳供應商「活力午餐」繼早前被爆出食安風波後，需暫停兩日的午膳供應，以檢視所有產製工序及清潔消毒廠房。活力午餐現時已回復供應午餐，但昨日(3日)起，再有家長於社交平台指，「活力午餐」將會暫停全港30間學校4月份的午餐供應，有北區小學家長紛紛留言回應子女學校首當其衝。

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有小學校長回覆TOPick記者時指，陸續有小學收到4月起不再獲「活力午餐」供飯及續約，受影響學校至少有17間。該名不願具名的校長更指，現時為學校招標飯商期，教育局已要求受影響的學校按照招標程序選擇另一間飯商，由於活力午餐做足一個月前通知，並已根據衛生署指引做，就現時行業整體人手緊張的情況下，被暫停的小學要在一個月之內搵到另一間午膳供應商的機會不高。

「活力午餐」為全港10萬名師生供飯的午膳，上月21日曾暫停供應兩天至22日恢復供應，並發聲明指已增聘足夠員工以滿足產能需求，並加強監督及員工培訓，以提升所有員工的食品安全意識，並採取6項措施加強監控食品品質，包括：大家樂已在其他業務調配人手到活力午餐協助，同時繼續與學校保持緊密溝通，確保飯盒供應盡快回復穩定，對受影響的學校表示歉意。

TOPick記者就此事向「活力午餐」查詢，惟截稿前未有回覆。

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記者:許珞珩

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