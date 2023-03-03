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【愛要及時】心口摸硬塊揭患乳癌　慈母拒化療欲留錢給子女

健康 18:20 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

心口摸硬塊揭患乳癌， 慈母拒化療欲留錢給子女。

愛記得要及時，否則可能後悔莫及！有女網民於網上慨嘆，指自數年前父親去世，自己便專注於工作，直至近日母親確診患上乳癌，自己才驚醒對她忽略多時。更甚的是，她指母親即使身患頑疾，竟不欲進行化療，情願將錢省下，以供子女未來不時之需。

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面對任何時候都以子女福祉為先的母親，網民指非常後悔過去未有好好盡孝，又苦呻「努力做野就係想佢唔洗再咁辛苦，但最後都係比唔到佢享受」。

女網民早前於連登討論區以「阿媽驗到癌症 決定左唔做化療」為題發文，指母親因於心口摸到硬塊，於是到醫院檢查，並進行抽組織化驗，而報告結果卻為惡性腫瘤。醫生更指即使將腫瘤切除仍未足夠，建議母親接受化療治療。惟由於擔心影響子女，母親以「做化療好貴 都係拖唔到幾耐」拒絕化療，希望一切順其自然，又指「上天會安排」。

佢話做化療好貴，都係拖唔到幾耐，有咩都順其自然...叫我留返啲錢第日比仔女用。

面對立場堅定的母親，網民指「傾到我成晚都係到喊」，又慨嘆「細個屋企好窮，宜家叫做份正常工生活無咁差」，但對了廿多年的母親卻可能要走，直言「真係好無奈唔知可以點做」，又指非常後悔「呢幾年掛住返工無乜理佢」。

帖文曝光後，不少網民均留言安慰，並寄予事主要珍惜餘下時間同母親好好相處；有人則指其實如在公立醫院進行化療，價錢遠較私家便宜。

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責任編輯：羅嘉欣

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