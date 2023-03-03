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【網絡熱話】港女疑心急追巴士　被的士撞飛爬起繼續追車

健康 14:07 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

港女疑心急追巴士，被的士撞飛爬起繼續追車 。

為了追巴士，可以去到幾盡? 近日網上廣泛流傳一段車cam片，事發地點為粉嶺華心邨邨口車閘出入口位置，一名體型嬌小的女子疑心急追巴士，衝出馬路時，不慎被的士撞倒，女子即時被飛彈上車頭後，再翻滾墮地。但令人震驚的是，女人其後竟苦無其事，繼續起身追前方的巴士。短片曝光後，不少網民均留言指女子是「用生命追巴士」。

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從僅11秒的車cam片段可見，事發為周三（1日）上午11時28分，當時一名穿著牛仔褲、揹背囊的瘦削女子，突然從邨內的停車場收費亭附近行人路位置跑出，並衝出馬路，先越過一部專線小巴車頭，繼續奔跑時，一架駛至的綠的疑收掣不及，即時將女子撞飛！惟女子飛起再倒地後，竟迅速再站起，便繼續不顧一切，朝對面的巴士方向跑走。

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短片最後未有交代女子是否成功登上巴士，不過上載片段的網民則留言指「用生命嚟追巴士，好彩係的士撞你咋」。事件曝光後，亦迅即成為網上熱話，不少網民留言指過程其實非常「牙煙」，「趕還趕吖，命仔緊要呀」、、「好心痛，我時常提個女過馬路一定唔可以跑」；有人則提醒「走咗咪下班車囉，人走咗就下世㗎啦」、「每年好多人因為咁無命㗎！真係值得咩？」

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責任編輯：羅嘉欣

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