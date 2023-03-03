【家庭經濟】管理層丈夫被炒半年兩度失業　港媽嘆搵工難︰未試過咁灰

▲ 有港媽指任職管理層的丈夫被公司解僱，半年兩度失業。

各行各業受疫情打擊，有公司裁員甚至倒閉，不少家庭的經濟大受影響。有港媽在網上討論區分享，任職管理層的丈夫最近被公司解僱，半年兩度失業，她慨嘆搵工艱難，又不想加重丈夫的壓力。

該名港媽昨日（2日）於「親子王國討論區」，以「又失業…好無奈」為題發帖，表示丈夫新工作只做了幾個月，就突然被炒。她為丈夫抱不平︰

以為搵到呢份工會比較穩定啲，點知公司超級極度無良，無聲無息，好慘！

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曾歷兩個月才有面試機會

港媽指身為管理層的丈夫這半年來好像不大順境，現在要再次面對搵工等電話的過程，直言「未試過咁灰」、「今次又唔知等幾耐」。

上次都捱咗差唔多兩個月先有面試機會……

她有感管理層工作不易找，丈夫也透露招聘廣告不多，比去年搵工時還少，他嘗試請朋友幫忙介紹工作。她希望丈夫這次很快有消息，不再遇到無良上司及公司。

雖然她因丈夫失業而心情不佳，但明白丈夫一定比她更難堪，因此盡量表現平靜，默默支持及鼓勵他，不想令他覺得有壓力。只是原本一家人打算暑假去旅行，現在可能要改期了。

網民同病相憐︰天無絕人之路

有網民對港媽的分享深有同感，因另一半也曾經歷過失業，明白當時的徬徨無助，表示「同病相憐，大家努力」、「我經歷咗3年」。不少人鼓勵港媽及其丈夫捱過難關，留言「祝早日找到好工」、「天無絕人之路」、「塞翁失馬焉知非福」。

此外，有網民建議港媽的丈夫可考慮先做兼職，總比失業好，也有點寄託，認為「咩工都做住先啦」、「失業率咁低，肯做一定有嘅」。另有人安慰港媽，如果去不成旅行，可以去澳門玩住先。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳