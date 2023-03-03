【小方新歡】方力申新歡Maple疑被邪教教主性侵 受害人：可能我會揭發真相
現年43歲的方力申（小方）自與鄧麗欣分手後，分別跟馮盈盈、陳瀅、陳曉華等傳緋聞，近日被傳媒她與新歡Maple Yip蜜運中，女方屬氣質藝術型美女，更被封為「翻版馮盈盈」。
網民對女方的身份相當好奇，有網民就發現Maple與今天（3月3日）在Netfilx上架的《以神之名：信仰的背叛》當中的受訪者相似。
受害女生同為「Maple Yip」
《以神之名：信仰的背叛》的首集以韓國攝理教為主題，在日前曝光的預告片中，中文字幕稱呼受害者為「葉萱」，她以流利韓文說︰「可能我會揭發真相。」
她希望不要再像她的受害人，因此要揭發真相。在預告片尾段，她更在鏡頭前痛哭，十分可憐。
受害女生的外型與Maple甚為相似，南韓一個反邪教組織在去年3月16日舉行記者會，受害女生指被教主鄭明析曾數度猥褻及性侵，其中一名受害人名為「Yip Maple Ying Ting Huen」，而剛巧小方的新歡是名為「Maple Yip」。但也可能一切只是巧合，未必同一人。
葉萱因空虛而入教
在記者會上，Maple以流利的韓語作講話，她指自己於1994年出生，她在2011年在銅鑼灣遇上攝理教信徒，因感空虛而入教。
後來，她在3年後到韓國繼續學習攝理教，並獲教主關注，成為「明星」兼擁有教名「水晶」。
「明星」即是會與教主鄭明析在書信、金錢上來往，把鄭明析當作成老公，而她也有擔任中文翻譯。
直至2018時，她首度被性侵，當時的她覺得是神給的愛和考驗，當在2021年，她被鄭明析再次被性侵，在事件後向好友講述事件，才明白自己一直加入邪教，並在最後一次被性侵時錄音，成功留下證據。
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撰文 : TOPick柴犬出動