【星二代】張柏芝母子自拍派心仿如小情人　Quintus帥氣十足似足謝霆鋒

▲ 張柏芝與次子Quintus一起拍片派心。

三子之母張柏芝有仔萬事足，柏芝與次子Quintus最近以手機自拍，並向鏡頭大派心心，溫馨滿瀉！

現年12歲的Quintus已長成少年，戴上黑超的他跟謝霆鋒如餅印般，愈來愈型仔！

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母子如情人

張柏芝最近借了長子Lucas的手機，跟Quintus一起母子自拍，二人不斷對鏡頭擺出各種甫士，Sweet到爆！

不少網民都很喜歡母子自拍的影片，紛紛留言：「Quintus大得很快！」、「愈來愈似爸爸！」、「基因太強大了！太帥了！」、「有一對小情人的感覺。」

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三子之母

張柏芝與謝霆鋒於2006年在菲律賓秘密結婚，雙方父母當時並不知情。柏芝於2007年誕下長子Lucas，之後於2010年誕下次子Quintus。柏芝與霆鋒於2011年宣布離婚，二人日後共同撫養兩個兒子。

柏芝於2018年誕下幼子Marcus，惟她未有公開Marcus爸爸的身份，且跟隨媽媽柏芝的姓氏。

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