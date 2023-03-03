【兩性閞係】拍拖5年求婚屢被拒　深情男子揭女友驚人秘密失眠

▲ 拍拖5年，男友都唔知道個女友原來未離婚。

紙包唔住火，事實難以隱瞞！台灣一名男子日前在網上發文，指自己曾向拍拖5年多的同居女友求婚，女友卻以不想受束縛為由而拒絕結婚。男子近日驚悉背後真相，原來同居多年女友已經結婚，女兒更已經在讀大學。男子坦承自己仍深愛女友，但另一方面卻想看她葫蘆裏賣什麼藥，此事令他失眠，「我內心的道德拔河讓我好煎熬。」。

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該名台男在facebook群組「匿名公社」發帖，表示與女友交往5年多，感情和睦，他也曾經向女友求婚。直至近日，他發現了女友驚人秘密，原來女友已經結婚並已為人母。

就是她還沒離婚，還有一個已經讀大學的女兒。

台男表示，自己從來不八卦其他人隱私，即使是自己的女朋友，他也不會任意拿女友手機或是檢查她的手袋跟私人物品，他更強調兩人之間沒有出現任何裂痕或是不愉快跟不信任，但紙終究包不住火，真相總會出現，

真相會莫名其妙擺在你面前讓你去面對，我失眠了，她為什麼可以隱藏的這麼好，她跟他老公分居這麼多年跟我住在一起，幹嘛不離婚？幹嘛一開始不老實跟我說呢？

台男續指，疫情前他向女友求過婚，當時女友以「不想被束縛」為由而拒絕，台男無奈地說：「我們這樣在一起不是很好嗎？她很怕結婚之後一切都變了…」恍然大悟的台男，得悉真相後，也問自己還愛她嗎？

答案是肯定的！但我內心的道德拔河讓我好煎熬，我不打算打草驚蛇跟攤牌，我想看她葫蘆裡賣什麼藥。

心情很複雜的台男，向網民求助索取民意，「如果你是我，你會怎辦？」

貼文一出，即掀起熱議，網民質疑台男為何拍拖5年也未見過女友的家人，「5年，她的家人沒看過嗎？」、「太過信任所以盲目~~正常啦！」、「不誠實的感情⋯⋯很傷人的，還會不會有「別的事」是你不知道的？」、「（轉個念想吧！）五年來用的都是人妻⋯⋯想想都覺得刺激」

另外有網民提醒台男小心被控，「在你知道之前你無罪，知道之後，還繼續保持這樣的關係，就小心被告了」、「她老公不離婚也沒辦法！如果結婚對你自己來說可有可無那就繼續這樣下去，但小心點別被對方老公抓到，會被告！」、「紙終究是包不住火，小心換你被抓到，還是問問你女友吧！也許是他老公不肯離婚」。

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責任編輯︰王明芳