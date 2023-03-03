【產後煩惱】順產生BB盆骨變闊坐低痠痛　女神新手媽媽難忍劇痛求助

▲ 台灣女星小蠻順產生BB後，盆骨變闊需做物理治療。

媽媽好偉大！台灣女星「小蠻」加入新手媽媽的行列，順產誕下男嬰，BB現時約1歲半。她日前分享產後媽媽的苦惱，坦言「生完骨盆會變大這件事是真的」，她生BB之後下盤不妥，各種坐姿都會感痠痛，躺著亦不適，需接受物理治療。

順產後盆骨移位變闊

綜合台灣傳媒報道，從綜藝節目《我愛黑澀會》出道的台灣女星小蠻（王承嫣）現年33歲，她於2020年結婚，在2021年8月生下兒子「至尊寶」，現時兒子約1歲半。小蠻不時在社交平台分享新手媽媽的育兒心得。近日，她透露了成為媽媽的身體變化，直言新手媽媽遇到一些身體狀況，自己是難以處理。

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生完BB盆骨會變大發生在小蠻身上，她是順產生BB，她知道骶骨跟尾骨會因為BB要出來而打開，本以為之後會慢慢恢復，但是她沒有，盆骨移位問題更影響日常生活，坐下和躺著也會感不適，坐立不安。

但是我的這兩位朋友卻都沒有歸位，所以導致我坐著的時候，整個下盤會非常不對勁！正坐會痛，側坐會痠，躺著會超痠。

新手媽媽歷身體變化

難頂不適，小蠻需要做物理治療，找物理治療師「拯救我的骨盆」，獲治療之後她表示骶骨跟尾骨歸位，治療當天回家坐著就不再痠痛。她提醒其他新手媽媽，如果產後身體遇到問題，要正視並找專家幫忙解決身體改變的困擾。

剛成為新手媽媽身體上有所變化，是我們招架不住的。

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孕婦盆骨底肌肉鬆弛

據本港衛生署家庭健康服務資料，盆骨底肌肉是一組位於恥骨至尾椎骨之間的肌肉。主要作用是承托下盤的器官，包括膀胱、子宮和直腸。而尿道、陰道和肛門都是被盆骨底肌肉圍繞着。

婦女在懷孕期間，盆骨底肌肉會鬆弛，很容易發生小便失禁的問題，特別是打噴嚏、大笑的時候。準媽媽於懷孕初期，就應該開始練習盆骨底肌肉運動，分娩之後亦需要持續鍛鍊，幫助肌肉復元，助矯正盆骨。更多物理治療師介紹盆骨底肌肉運動的練習方法【按此】。

不過要留意產後初期，如媽媽立即恢復跑、跳的運動，會對未復元的盆骨底肌肉造成壓力，宜先做溫和活動，同時勤做盆骨底肌肉運動，先強化肌肉。

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責任編輯︰顏紫燕