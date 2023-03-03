【撤口罩令】31款粉底+底妝產品大比拼　5款獲A+級持久貼服均勻膚色

▲ 《LDK》31款粉底、底妝產品大比拼，5款獲A+級持久貼服均勻膚色。

隨著口罩令撤銷，女士們終於可以除口罩騷靚樣，底妝是打造完美妝容的關鍵一步，日本雜誌《LDK the Beauty》最近評測31款底妝產品，包括氣墊粉底、粉餅、粉底液和粉底霜，逐一比拼妝效和持久度，當中有14款獲得A級或以上評分。

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《LDK the Beauty》指出底妝產品主要有4種類型，包括氣墊粉底、粉餅、粉底液和粉底霜，以下為它們的特點：

氣墊粉底：最大賣點是方便，可快速塗抹，質感清爽，自然遮蓋毛孔

粉餅：特點是啞光妝效，控油、抗汗的效果較好

粉底液：可選擇各種質地，例如啞光、半啞光或光澤感的妝效

粉底霜：擁有高保濕力，可打造光澤感妝效

《LDK the Beauty》搜羅了31款熱門底妝產品，並請來專業化妝師逐一測試。

測試一：上妝效果（5分滿分）

請來不同膚質、肌膚問題的人士參與測試，由化妝師逐一以產品上妝，並檢視妝效，針對遮瑕度、撫平毛孔、與皮膚的相容性等方面評分。

測試二：持久度（5分滿分）

皮脂和汗水是導致溶妝的主要原因，為此《LDK》將每款產品塗抹在人造皮膚上，並於表面噴曬人造皮脂，並模擬出汗的情況，觀察脫妝的程度。

測試結果

綜合評價會以測試一「上妝效果」為重點，點擊圖片看完整名單：

8款氣墊粉底

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7款粉餅

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8款粉底液

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8款粉底霜

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責任編輯：沈佩珊