【能源效益】4款抽濕機及電視機能源表現未達標　將停止在本港供應

▲ 4款抽濕機及電視機能源表現未達標，將停止在本港供應。（陳永康攝）

機電工程署今日（3日）根據《能源效益（產品標籤）條例》，將3款抽濕機及一款電視機從《條例》訂明的表列型號紀錄冊中剔除，即日起不得在本港供應。

有關產品資料如下：

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機電署指，按《條例》實行強制性能源效益標籤計劃，並定時挑選表列型號的產品進行能源表現監察測試，由於以上型號産品的測試結果未達相關的能源效益及／或功能特性表現，署方決定將其從紀錄冊中剔除。

機電署補充，已向相關進口商發出上述決定的通知書，進口商會於報章刊登通告，通知巿民有關產品會停止在本港供應。

上月中消費者委員會公布了14款抽濕機的測試報告，結果顯示，有「惠而浦」及「金章牌」樣本在安裝HEPA過濾器後量得的每日抽濕量均大跌，其中「金章牌」在廠商慣用的測試環境下，即溫度30°C及相對濕度80%，每日抽濕量較聲稱低41%，詳細即看【下一頁】。

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責任編輯：陳麗娜