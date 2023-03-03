【民宿奇則】納米房馬桶放床頭旁令人反胃　每晚$69有一類人最常租住

▲ 內地有民宿的房間將馬桶放在床頭旁，存有衛生問題，但原來有一類人經常租住。

不少旅客為節省旅費，會訂房租較便宜的民宿，可選擇獨立廁所或公共廁所。不過，內地有民宿卻推出另類「開放式廁所」房間，將馬桶設於床頭旁邊，一起身可馬上如廁，十分「方便」。有內地KOL親身入住體驗，他形容躺在床上的感覺反胃。

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內地影音平台Bilibili博主「黑貓長」上載一條名為《0室0廳1衛》的影片，他早前入住了鄭州一所民宿，可見這民宿的房間面積相當細小，但設備齊全，放有睡床、冷氣機、洗手盆、馬桶、晾衣架、電熱水壺、充電插座等，而床頭位置有一扇窗有日光透入，牆上更掛有一幅畫，看似環境不錯。

▲ 房間一眼看清！馬桶設於床頭好奇怪！（影片截圖）

洗手盆設於床邊

不過，房間最大問題是睡床旁邊竟放了馬桶，中間沒有任何阻隔，入住者猶如與馬桶和細菌共眠，衛生情況欠佳。由於空間狹窄，洗手盆也設於床邊，入住者只能坐在床邊洗臉。黑貓長忍不住斥責︰

這個房間確實有點離譜，鄭州不是甚麼寸金尺土的地方，真的會有人來住嗎？設計出這個房間的人，真的是太人才了。

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從片中可見，房間一晚收費為61人民幣（約69港元），黑貓長透露他在一個團購網站上發現該民宿房間，認為設計太離譜，決定訂房親身體驗。當他抵達後，職員曾提供另一間較好的房間，惟他堅持要入住這間房，「他們還覺得我挺奇怪的，為甚麼不住其他房間？因為雖然都是類似結構，但至少馬桶有一個玻璃分隔。」

黑貓長最終沒有在該房間過夜，只是體驗一下做節目效果。他指起初躺在床上時，還能接受與馬桶共眠，但很快便覺得反胃。他指除了馬桶擺位有問題之外，其實各方面都令人滿意，設備齊全。他以為該房間沒有太多人入住，結果發現內有不少使用過的痕跡，相信曾有多名住客入住過。

▲ 網民體驗過後有反胃的感覺，認為這房間的設計「有點離譜」。（影片截圖）

甚麼人最常入住？

不少網民在影片下留言討論，直指房間似廁所放張床，存有衛生問題，「馬桶細菌超多的」、「這是在衛生間放了床嗎」、「這是吃牢飯吧？」，有人更嘲弄選擇這間房的住客都是「人才」，認為正常人根本無法接受這居住環境。

對於這個特殊房型設計，民宿持有人解釋，只是利用狹小空間物盡其用而已，「其實這房間是可有可無，有人住就住，沒人住就算。」不過，由於民宿距離醫院只有5分鐘路程，故有不少前往醫院看病的人租住一晚。

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責任編輯︰王明芳