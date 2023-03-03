【驚蟄食療】驚蟄到諾如病毒及流感來襲 中醫推介 宜吃3款食物增強抵抗力

▲ 中醫師劉潔瑩指在「驚蟄」是流感、腸病毒、水痘的高峰期。

來到24節氣中的「驚蟄」，氣溫乍暖還寒，冷暖無常，早晚溫差較大，因此春季的細菌、病毒都活躍起來。康河中醫診所顧問中醫師劉潔瑩回覆TOPick查詢時指，由於小孩免疫系統還未完善，在「驚蟄」時節，是3大兒科常見病毒流感、腸病毒如諾如病毒、手足口病及水痘的高峰期，建議家長可讓小朋友吃3款食物強脾增強抵抗力，同時推介2款簡單易製的食療，適合一家大細在此節氣時食用。

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劉潔瑩提到根據明代兒科醫家錢乙的五臟虛實證治，小兒的生理特點是「肝常有餘，脾常不足；腎常虛；心常有餘，肺常不足。」，這些特徵致使兒童「驚蟄」前後易染疾病。

1.肺常不足，易染流感:

小孩的免疫系統尚未完善，春季冷暖無常，呼吸道黏膜屏障作用下降，小孩容易著涼感冒，甚至染上呼吸道疾病、流感、支氣管炎等。

2.脾常不足，腹瀉嘔吐:



春天常見病毒包括諾如病毒（又稱諾沃克病毒）、輪狀病毒等，易引起腸胃症狀，當小朋友飲食不當時，就容易引起腹痛、腹瀉、嘔吐、甚至食物中毒等。最近就有很多宗學生於校園疑因午餐膳食不潔而引起的食品中毒個案，鬧得滿城風雨。春天濕困脾胃，影響脾胃消化功能，亦令小朋友更易在春季患有腸胃過敏。

另外，手足口病亦是兒童常見傳染病，每年三月都是手足口病的好發季節。手足口病是由腸道病毒引起的傳染病，症狀包括發燒；手、足、口腔等部位出現皮疹及潰瘍，嚴重更會引發心肌炎、肺水腫、無菌性腦膜腦炎，甚至死亡。所以，保持良好的個人、食物及環境衛生最為重要。

3.濕熱內蘊，易生水痘:

水痘，是由水痘帶狀皰疹病毒引起的傳染性疾病。由於疱疹內含水液，形如豆粒，故名水痘。多見於十歲以下的小兒，冬、春兩季最容易發生。中醫學認為，水痘的發生，與身體內的濕熱積聚有關。

因此，在「驚蟄」這個疾病多發的季節，要做好流行性疾病的預防，增強體質，以防染病。

中醫建議宜吃食物

「驚蟄」時節，萬物復甦。這個時候應當增加甜味食物的攝入。《攝生消息論》說「當春之時，食味宜減酸益甘，以養脾氣。」意思就是說，春天的時候肝氣偏旺，會影響到脾。多食甘味食物可加強脾的功能，以助抵禦肝氣犯脾的情況。

梨子：民間素有「驚蟄吃梨」的習俗，「驚蟄」時節，很容易使人口乾舌燥、咳嗽，梨性寒味甘，有潤肺止咳、滋陰清熱的功效，且富含果酸、鐵質、維生素等，特別適合這一季節食用。除了生吃以外，梨的吃法還有很多，比如蒸、烤或者煮水，這些吃法可以去掉梨的寒性，脾胃虛寒的人和老年人可以選擇這些吃法。

銀耳：銀耳具有潤肺健脾的作用，適合肺氣不足、肝腎陰虛的人士，。

枸杞子：枸杞子性甘、平，歸肝腎經，具有滋補肝腎，養肝明目的功效，可以治療肝腎不足和血虛勞損。

驚蟄飲食應清溫平淡，油膩的食物損害脾胃功能，最好少吃，而刺激性的食物，如辣椒、胡椒，以及酸澀、醃製品等傷肝食物，也盡量避免。建議注意補充優質蛋白質食品如雞蛋、魚、蝦、牛肉、雞肉等以增強機體抗病能力，亦要注意補充水分。

宜一家大細服用驚蟄食療

1. 山藥枸杞蒸雞

材料: 雞腿2隻，山藥15克，黃芪10克，枸杞子40粒，桂圓肉8顆，薑、葱各適量，雞粉少許，黃酒2大匙，冰糖1大匙，胡椒粉2小匙。

做法: 雞腿洗淨斬件；鍋內放水，加入雞塊，料酒、冰糖、胡椒粉，用中火燒開，撇去浮沬，煮10分鐘後關火，將雞塊撈出，放入清水中洗去血沬，瀝水; 山藥洗淨，去皮，切片；黃芪枸杞子蜜桂圓肉洗淨，與山藥、姜片、蔥段、雞放入大碗中，將鍋中的雞湯濾渣，倒入碗中，放少許雞粉，加蓋，入蒸鍋中，用大火隔水蒸熟即可。

功效: 健脾益胃、補腎養肝的功效。老幼體弱者均宜食用。

2. 銀耳粥

材料: 銀耳5-10克，紅棗3-5顆，糯米 50克，冰糖適量

做法: 先將銀耳用清水浸泡 3- 4小時。糯米與紅棗同入沙鍋先煮粥，待沸數分鐘後，再加入銀耳、冰糖，小火熬至米開花湯成稠即成。

功效: 有滋陰潤肺、生津養胃等功效，適合驚蟄養生食用。

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責任編輯︰許珞珩