【尖沙咀大火】2人感不適入院　12人需入住社區中心

▲ 消防處副消防總長姜世明稱，稍後會派出丹塌搜救隊到火場內堪察。（黃傑偉攝）

昨晚（2日）11時11分，中間道舊海員俱樂部大廈地盤發生火警。消防接報到場，於1時46分將火警升為四級，並在附近協助疏散170名居民，火警中有2名市民感到不適，需送院及自行到醫院求醫。

消防處副消防總長姜世明指，昨晚消防接報指中間道舊海員俱樂部地盤發生火警，消防於11時16分到場，由於火場面積達60乘80米，多個樓層著火，需要大量人手及車輛支援所以於11時37分將火警升為三級，其後因為火勢成風有波及附近5幢大廈風險及地盤內消防設施不足，並要輸送水泵至地盤內部等原因，所以於1時46分將火警升為四級。火警於7時31分受包圍，8時08分受控，到8時30分大至撲滅。

火警現場仍需灑水降溫，火警中共出動66輛消防車、3輛救護車及1輛快速應變救護車。期間消防出動煙火專隊及無人機隊，稍後會派出丹塌搜救隊到火場內堪察。消防處救護署理監督金學禮指，火警期間一名附近大廈居民因受驚感到心口不適需送院治理，另外一名市民亦感不適自行到醫院求醫。

▲ 火警現場仍需灑水降溫，火警中共出動66輛消防車、3輛救護車及1輛快速應變救護車。（黃傑偉攝）

尖沙咀分區指揮官吳翠婷警司指，警方於11時11分接到火警報告，西九龍、東九龍及香港總區人員到場，聯同消防將附近恆星樓,重慶大廈及遠東大廈共170名居民疏散到安全位置，並聯絡梁顯利社區中心作為臨時庇護中心，現時有6男6女恆星樓居民入住，警方亦協調尖東站及尖沙咀站部分港鐵出口需要暫時封閉，呼籲駕駛人士盡量不要到火場附近，並留意交通改道安排。

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記者：黃傑偉