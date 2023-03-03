  • 20°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 12:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【尖沙咀大火】2人感不適入院　12人需入住社區中心

社會 11:43 2023/03/03

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

消防處副消防總長姜世明稱，稍後會派出丹塌搜救隊到火場內堪察。（黃傑偉攝）

昨晚（2日）11時11分，中間道舊海員俱樂部大廈地盤發生火警。消防接報到場，於1時46分將火警升為四級，並在附近協助疏散170名居民，火警中有2名市民感到不適，需送院及自行到醫院求醫。

消防處副消防總長姜世明指，昨晚消防接報指中間道舊海員俱樂部地盤發生火警，消防於11時16分到場，由於火場面積達60乘80米，多個樓層著火，需要大量人手及車輛支援所以於11時37分將火警升為三級，其後因為火勢成風有波及附近5幢大廈風險及地盤內消防設施不足，並要輸送水泵至地盤內部等原因，所以於1時46分將火警升為四級。火警於7時31分受包圍，8時08分受控，到8時30分大至撲滅。

火警現場仍需灑水降溫，火警中共出動66輛消防車、3輛救護車及1輛快速應變救護車。期間消防出動煙火專隊及無人機隊，稍後會派出丹塌搜救隊到火場內堪察。消防處救護署理監督金學禮指，火警期間一名附近大廈居民因受驚感到心口不適需送院治理，另外一名市民亦感不適自行到醫院求醫。

火警現場仍需灑水降溫，火警中共出動66輛消防車、3輛救護車及1輛快速應變救護車。（黃傑偉攝）

尖沙咀分區指揮官吳翠婷警司指，警方於11時11分接到火警報告，西九龍、東九龍及香港總區人員到場，聯同消防將附近恆星樓,重慶大廈及遠東大廈共170名居民疏散到安全位置，並聯絡梁顯利社區中心作為臨時庇護中心，現時有6男6女恆星樓居民入住，警方亦協調尖東站及尖沙咀站部分港鐵出口需要暫時封閉，呼籲駕駛人士盡量不要到火場附近，並留意交通改道安排。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【尖沙咀大火】中間道酒店地盤陷火海　火勢已受控無人傷
今日 08:40
【尖沙咀大火】中間道酒店地盤陷火海　火勢已受控無人傷
【尖沙咀大火】彌敦道全線封閉　一文看清多條受阻巴士線
今日 09:16
【尖沙咀大火】彌敦道全線封閉　一文看清多條受阻巴士線
【尖沙咀大火】火場樓高48層將派坍塌搜救專隊勘察　起火原因有待調查
今日 10:24
【尖沙咀大火】火場樓高48層將派坍塌搜救專隊勘察　起火原因有待調查

你可能感興趣

【尖沙咀大火】中間道酒店地盤陷火海　火勢已受控無人傷
今日 08:40
【尖沙咀大火】中間道酒店地盤陷火海　火勢已受控無人傷
【尖沙咀大火】彌敦道全線封閉　一文看清多條受阻巴士線
今日 09:16
【尖沙咀大火】彌敦道全線封閉　一文看清多條受阻巴士線
【尖沙咀大火】火場樓高48層將派坍塌搜救專隊勘察　起火原因有待調查
今日 10:24
【尖沙咀大火】火場樓高48層將派坍塌搜救專隊勘察　起火原因有待調查
交通 重慶大廈 交通事故 恆星樓 無人機 消防處 尖沙咀

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
10:25 2023/03/01
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
【撤口罩令】女神搭港鐵露真面目　港男驚見崩潰吐4字
10:21 2023/03/02
【撤口罩令】女神搭港鐵露真面目　港男驚見崩潰吐4字
【蔡天鳳碎屍案】警方調查據悉有突破進展　警方拘捕多一名41歲漢疑涉案
17:07 2023/03/02
【蔡天鳳碎屍案】警方調查據悉有突破進展　警方拘捕多一名41歲漢疑涉案