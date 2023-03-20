【食安新焦點】食生醃易食物中毒？　食安中心拆解網購食品微生物風險

網上購物漸趨流行及多元化，消費者只須按鍵便可足不出戶，在網上訂購並收到來自本港以至海外的各種食品／食材。本文將探討網購食品的微生物風險，以及採取有效措施確保食物安全的重要性。

高風險食物

細菌在周圍環境中無處不在，幾乎任何食物都藏有細菌。腐敗細菌令食物的味道和氣味改變，影響食物品質；而致病細菌則會引致疾病，造成食物安全問題。一般而言，水分含量高的高蛋白食物如果未經防菌處理，細菌會繁殖得很快。因此，易腐食品如果沒有盡快以適當的方式貯存、冷藏和處理，很容易變壞。

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近期有多宗食物中毒事故涉及三文治和醃製生蟹等即食的易腐食品。由於這類食品在食用前沒有經過加熱去殺滅食物中可能存在的有害微生物，故存在很大的食物安全隱憂，無論是購自互聯網還是傳統的店鋪，均屬高風險食物。

管控措施

消費者在網上訂購食品後，網商便把食品付運，距離或僅數里，亦可是千里之遙。為確保食物安全，網店應採取有效的措施避免食品受交叉污染，以及防止食品在長途運輸過程中滋生細菌，但消費者均難以核實。

網商須採取充分的措施確保食物安全。易腐食品（例如肉類和家禽）須包裝嚴密以保持品質及避免肉汁滴到其他食物上。運載食品的容器應保持清潔，維修妥善和狀況良好。如用同一容器盛載不同的食物，每次載貨之間應把容器徹底清潔和消毒。如有需要，尤其是在大量運輸的情況下，應安排專門運載食物的容器，並加上標記。運載食物的容器不能用以運載其他貨物。

食物的溫度控制不當是導致食源性疾病或食物腐壞最常見的原因之一。因此，必須有制度確保溫度控制得宜（冷凍食物存於4oC或以下，冷藏食物存於-18oC或以下）。視乎情況需要，易腐食品應放在具備冷源的保溫箱或冰袋內，以提供適切的貯存環境。易腐食品不應長時間放在4oC至60oC的環境中，若超過4小時，便應把食品棄掉。

共同合作保障網購食物安全

消費者在網上購買食物時要留意食物的性質和潛在風險。長者、幼童、孕婦和免疫力較弱的人等高危人士更應加倍注意。購買食物時，應光顧可靠及領有牌照／許可證的食物業處所，並應留意在香港以外所進行的交易或會帶有風險，例如海外給予消費者的保障範圍可能跟香港的有所不同。至於業界方面，需留意網上的銷售活動與傳統的銷售業務模式一樣受到香港法例監管，包括與進口、宣傳及銷售食品相關的食物安全及食物業規例，亦需確保所有出售的食物必須適宜供人食用。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。