【澳門旅遊】澳門倫敦人必吃3間餐廳　即席互動魔法甜品掀驚喜高潮【內附連結】

▲ 新開業的澳門倫敦人餐飲選擇極多，這三間必定要試。

去澳門玩除了吃葡國菜、地道麵食及小吃之外，酒店內各式餐廳亦同樣有吸引力。新開業的澳門倫敦人餐飲選擇極多，有內地人氣店太二酸菜魚、海底撈火鍋，亦有香港的添好運、翡翠拉麵小籠包等，以下這3間旗艦餐廳不可不試。

新派餐廳創意歐陸菜

邱吉爾餐廳位於澳門倫敦人正門入口的水晶金殿，以英國傳奇首相命名，是酒店的主餐廳。由曾打造全球多間酒店及餐廳的著名設計室AVROKO studio操刀，餐廳分成用餐區、咖啡酒吧區、零售商店及外賣區，樓底特高，昏暗的燈光配上復古味濃郁的家具擺設，華麗的裝潢和風格極為IG-able。

全日餐廳供應環球自助早餐，包括英式美食及餐廳特色點心餐車；午餐及晚餐提供以地中海菜式為主的自選餐單。除了經典英式下午茶外，每逢周五、周末及公眾假期更會供應以《愛麗絲夢遊仙境》為主題的「奇幻仙境下午茶」，不時見長長人龍排隊入座，極受歡迎。

▲ 澳門倫敦人內的邱吉爾餐廳，內外都滲透維多利亞時期氣息，讓食客如時光倒流，置身於舊日的倫敦。（張頌婷攝）

▲ 邱吉爾升級「威靈頓」牛柳（澳門幣 538）：將經典菜式重新演繹，美國極級牛柳、蘑菇蓉、巴馬火腿和薯蓉分拆，配上砵酒松露汁，甚有特色。（張頌婷攝）

必試互動魔法甜品

餐牌中有傳統菜式，亦有充滿玩味的變奏版本。例如邱吉爾升級「威靈頓」牛柳，酥皮與牛柳獨立奉上，烘至香脆的巴馬火腿，加上夾着蘑菇醬的牛柳，口感比普通威靈頓更佳。二人分量的香橙烤鴨，原隻鴨上枱，烤至外皮香脆，搭配香橙、杜松香料汁、蜜香蘿蔔和西洋菜沙律，香而不膩。

只於傍晚時段供應的「奇妙甜點品嘗旅程」，服務員變成魔術師，為食客即席表演。英倫玫瑰有一整盆玫瑰花，在眼前徐徐盛開，分子化的玫瑰和士多啤梨露珠就藏在一朵真花之中。椰林飄香小爆谷利用液化氮即場急凍道奇餅乾（Jammy Dodger），製成爆谷般的藍莓酥餅味冰霜，加上爆炸糖，放進口中吞雲吐霧，非常好玩，為整頓晚餐帶來高潮。

▲ 邱吉爾餐廳的奇妙甜點品嘗旅程，有專人在餐桌前堂弄，如魔法表演一樣，多款有趣好玩的互動甜品，每位澳門幣 188 起。（張頌婷攝）

▲ 英倫玫瑰有一整棵玫瑰花道具，蝴蝶翩翩起舞。玫瑰花上的露珠利用分子料理技術製成，有玫瑰和士多啤梨味。（張頌婷攝）

邱吉爾餐廳

地址：澳門倫敦人一樓

營業時間：7am-12mn

名廚主理淮揚食府

淮揚菜屬中國4大菜系之一，以新鮮淡雅、刀工精湛及精緻細膩作賣點，淮揚曉宴更是被譽為「淮揚菜教父」的周曉燕大師在澳門主理的第一間餐廳。他擁有超過40年經驗，是淮揚菜非物質文化遺產傳承人，有「中國烹飪大師」稱號。

雖然他並非長駐澳門，但以這位大師級人馬追求美感和質感、豐富菜式的味覺層次，呈現淮揚菜傳統為宗旨。淮揚曉宴本着「不時不食」的理念，着重四時尋味，在時令食材中尋找極致，轉化為一道道如藝術品般的菜式。

▲ 淮揚曉宴不乏堂弄菜式，由副廚展示神乎奇技的刀工製作文思豆腐羹。（張頌婷攝）

菜式精巧細膩

推薦必吃包括製作需時兩天的蟹粉清燉獅子頭，吃起來鬆化不膩。蟹肉蛋白文思豆腐羹由副廚即席展示細膩刀工，將豆腐切成髮絲般幼細。還有酒香20年花雕肉餅蒸三門青膏蟹、香氣四溢的鱔魚焗飯等。所有菜式皆以負責任方式採購，選用可持續海鮮和有機蔬菜等食材。

餐廳佔地逾7,000呎，深色昏暗的設計裝潢奢華精緻，如一座當代東方秘密花園。用餐區名為「西湖花園」。大廳左邊的用餐區「香苑」以金黃色調為主，鍍金手繪和手工刺繡桂花，尊顯高貴典雅，另設有3個私人包廂，私密度十足。

▲ 蟹肉蛋白文思豆腐羹（每位澳門幣 208）：入口仍吃到絲絲豆腐的綿滑口感，加上蛋白及蟹肉作配搭，清淡而帶鮮。（張頌婷攝）

▲ 餐廳深藍色牆面上鐫繡着飄搖靈動的柳枝，靈感源於杭州西湖十景之一「柳浪聞鶯」。（張頌婷攝）

淮揚曉宴

地址：澳門倫敦人二樓

營業時間：星期日至星期四 5:30pm-11pm；星期五、星期六及公眾假期5:30pm-12mn（逢星期二休息）

24小時吃手拉麵小全羊

澳門這個不夜城，有通宵營業的餐廳很重要，東北菜館北方鳴苑，設有娛樂場及商場入口，方便賭客或家庭客內進。主打中國北方傳統菜式，包括山東、北京、內蒙古地方料理，再加以改良變化，更有玩味。

餐廳內布滿經典中國傳統元素，裝修雅致，如中國典雅貴族大宅。多個開放式廚房可見到廚師團隊製作菜式，如烤鴨爐區、烤製有機小全羊、土窯烤爐焗製饢餅及手拉麵等。不時又有現場民族舞蹈表演，充滿活力生氣。

推介東北搖滾大拉皮，寬粉放進玻璃樽內，自行將醬汁配料搖勻，好食好玩。北京酥不膩烤鴨，皮肉已片好，配料除了常見的京葱、甜醬，還有大蒜、山渣條等，令味道更有層次。鳴苑香料烤有機小全羊肉質酥嫩，更佐以不同醬汁，口味經典卻甚有驚喜。

▲ 北方鳴苑設有多個開放式廚房，可看到廚師們即場獻技。（張頌婷攝）

▲ 北京酥不膩烤鴨（澳門幣 698 / 隻）：烤鴨皮脆帶鴨香，肉質保持多汁嫩滑，可自行加入不同配料配搭。（張頌婷攝）

北方鳴苑

地址：澳門倫敦人一樓

營業時間：24小時

旅遊Info

簽證：持香港身份證可免簽證入境

船期：金光飛航航班提供來回香港至氹仔每天9班來回航班，由9:30am至23:59pm，票價為$160起。現時有「賞你遊澳門」船票買一送一優惠，優惠期至3月31日。

記者：張頌婷