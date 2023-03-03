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【男士健康】20歲處男與女友交歡　遭嫌棄下面有惡臭求醫揭尷尬真相

健康 17:17 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

20歲處男與女友春宵一夜，竟遭嫌棄下面有臭味。

初夜總是難忘！既可甜蜜，但亦可尷尬非常！一名男網民早前於網上分享自己的初夜，指與學姐女友溫情一夜後，不久竟收到對方訊息，直指「你下面有臭味」，他原先是不以為意，只當是正常的下體味道，不過經不起女友苦纏，於是特意到診所檢查，結果卻令自己非常無言。

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一名男網民在Dcard網上論壇表示，最近終於在20歲之齡結束「母胎單身」的身分，指女友是大兩屆的學姐，不過初夜結束後的當晚，兩人各自回家後，學姐卻傳來訊息，指覺得事主下體有異味。尷尬的事主即駁斥「一直都覺得那是很正常的下體味」。不過學姐卻認為，很明顯是臭味，不是體味。

礙於兩人對這方面均無太多認知，兩人於是不斷上網尋找資訊，終懷疑是包皮過長而導致異味，其後也特意到診所檢查。結果事主指，當褲子一脫下來，便尷尬了，因醫生只看了一下，便回應「你這個只是太髒而已喔，不是包皮太長！」

更難堪的是，醫生認為他缺乏衛生意識，即場教他如何翻開包皮清洗生殖器官，令旁邊的女友忍俊不禁，回程時還取笑事主，「有人20年沒洗陽具」。一番話讓事主無地自容，卻又反駁強調「我有洗只是沒洗乾淨而已啦！」

事件曝光後，不少網民即時留言取笑指，事主其實應感謝女友：「初戀教會我的那件事：翻開包皮洗」、「有感...沒清之前完全不露頭，裡面都尿垢」；有人亦指事主女友其實很好，又指男方下身不潔，很易令女方有陰道炎「真的要洗乾淨，不然女友容易感染發炎」。

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責任編輯：羅嘉欣

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