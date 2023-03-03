【親子好去處】侏羅紀恐龍探險樂園特展首度來港　樂韻悠揚迪士尼音樂會九展上演

侏羅紀恐龍探險樂園特展繼在澳門揭幕，巡迴新加坡、馬來西亞及泰國後，將首次來港，並於九龍灣國際展貿中心B1的Let’s Play Entertainment Centre舉行。

佔地約12,000平方尺的侏羅紀恐龍探險樂園，將展出多隻栩栩如生的恐龍，為大家帶來各種興奮刺激的活動，包括在幽暗的森林中探險，尋找隱藏在恐龍間的捲軸，解答關於恐龍的問題；扮演考古學家在沙池中挖掘恐龍化石；騎上仿真會動的恐龍成為小小馴龍師；喜歡模型的小朋友，可嘗試與家長一起組裝恐龍模型；更可在恐龍街機，AR和VR遊戲中挑戰自己；在霸王龍滑梯和遊樂場等盡情玩樂。除了在場內收集恐龍印章，小朋友更可與館內恐龍一起合照留念。

展覽將於3月24日至5月28日舉行，由即日起至3月20日購票更可享有早鳥67折優惠，親子門票$276，可不用日曬雨淋讓小朋友在室內放電，一家大細享受親子時光。

除了侏羅紀恐龍探險樂園特展，國際展貿中心於4月亦為喜歡音樂和迪士尼故事的大小朋友，推出DISNEY IN CONCERT: LIVE YOUR DREAM 迪士尼音樂會。

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音樂會精心挑選著名的經典歌曲，透過迪士尼原著動畫，結合耳熟能詳的旋律和電影序列視角，讓大家有如置身經典夢幻場景。由馮嘉興指揮的HKSW交響樂團奏出悠揚交響樂曲，配上美國百老匯級歌手的美妙歌聲，餘音裊裊讓你沉醉於迪士尼神奇的故事世界。

音樂會將於4月7日及8日舉行，僅限4場，於3月31日購票指定信用卡可享額外優惠。

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記者：李越樺