【影壇大哥大】71歲洪金寶瘦一個碼　輪椅代步現身街市被「野生捕獲」　

▲ 洪金寶近況曝光！

現年71歲的功夫巨星洪金寶被戲迷封為電影史上「最靈活胖子」，三毛大哥出演過不少經典動作片，日前更榮獲《第十六屆亞洲電影大獎》「終身成就獎」殊榮。

洪金寶近年過著半退休生活，傳聞因膝蓋動過手術，他需要坐輪椅出入，近日有網民於街市捕獲洪金寶蹤影，再度引來網民熱議。

現身上水街市

該網民於小紅書分享一段影片，片中洪金寶穿上格子恤衫兼頭戴草帽，他於一名男傭人陪同下到上水街市買餸，只見他坐在電動輪椅上，而男傭人在旁幫忙打點，縱然政府已取消口罩令，但見洪金寶依然戴著口罩。

買完餸之後，洪金寶於司機和男傭人攙扶下站起來，其後他自行步上七人車，從片段所見，洪金寶身型比前消瘦。

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影片曝光，引來網民議論，當中包括「我之前住上水很常看到他買菜，在老街看到他在聊天，很親民」、「昔日靈活的胖子，要好好保重阿」、「看著他的電影長大的，好捨不得」、「走路看起來很自然健康」、「洪金寶真的是香港演藝圈的大哥大」。

今年1月洪金寶迎來71歲生日，其兒子洪天明於抖音分享替父親慶生的片段，片中所見洪金寶瘦了一個圈，加上膝蓋舊患而要靠輪椅出入，不過片中洪金寶依然中氣十足，十分精神。

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獲頒「終身成就獎」

另外第16屆亞洲電影大獎將在本月12日在香港故宮文化博物館舉行，日前大會宣布洪金寶為本屆「終身成就獎」的得獎者，屆時三毛大哥會親身往領獎。

洪金寶回應說：「非常高興！同時也十分驚喜在這個時候還可以得奬，而且是一個對自己演藝生涯肯定的奬項，電影的存在實在太美好了；從影半個世紀最大的收穫，便是自己的努力得到別人的肯定。」

洪金寶體重高峰期曾達250磅，2009年曾入院做「通波仔」手術，而又因早年拍戲積聚舊患，他在2017年膝蓋曾開刀，行動力大不如前。加上年紀漸長，並患有糖尿病，令他一度要用拐杖或坐輪椅代步。

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