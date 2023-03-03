【癌症殺手】婦人長期服中藥養生痾血尿　檢查揭椰菜花狀腫瘤確診膀胱癌

▲ 婦人長期服中藥養生痾血尿，檢查揭椰菜花狀腫瘤確診膀胱癌。

血尿可以是重病警號。一名85歲女子長期服用中草藥調理身體，近3個月偶爾有血尿情形而求醫，經檢查後，發現在膀胱右側壁及右輸尿管開口，有大範圍椰菜花狀的腫瘤，其後確診罹患膀胱癌。

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綜合台媒報道，台灣一名85歲女子，長期斷斷續續服用中草藥調理身體，近3個月偶然有血尿情形，前往門診求醫，經腎臟及膀胱超音波檢查，證實患上「膀胱泌尿上皮癌」（膀胱癌），並在膀胱右側壁和右輸尿管開口，發現有大範圍的椰菜花狀腫瘤，已嚴重至右輸尿管開口無法確認。經手術切除後，需接受膀胱化學藥物灌注治療。

台北市立聯合醫院陽明院區泌尿科醫生賴明志指出，「泌尿道上皮癌」可發生在腎、輸尿管及膀胱，9成患者會有血尿，2成半患者會有尿頻、急尿症狀。而早期膀胱癌病變，最經常是在膀胱內壁的上皮細胞開始發生。

賴明志表示，膀胱癌主要高危因素，包括吸煙、中草藥（馬兜鈴酸）及環境毒素（如油漆、裝修相關的「苯環類」物質）。

他指出，中草藥馬兜鈴科植物主要用作清肺、活血、止咳、止痛和利尿，也被當作減肥藥。而馬兜鈴科植物所含有的馬兜鈴酸，已被證實是強烈致癌物，可引發膀胱泌尿上皮癌的風險。

他提醒民眾，不要吸煙或服用標示不明的中藥，亦應避開二手煙和環境化學毒素。如有長期接觸膀胱癌危險因子的人士，應定期至泌尿科接受檢查，才能在早期發現及接受治療。

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責任編輯：羅嘉欣