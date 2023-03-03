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【老當益壯】97歲婆婆創紀錄獲封「最高齡體操選手」　90歲曾跳傘賀英女王生日

保健美顏 16:22 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

97歲婆婆創紀錄，獲封「最高齡體操選手」！90歲曾跳傘賀英女王生日。

上年紀從來不是停止運動的藉口。一名已97歲高齡的婆婆老當益壯，更獲健力士世界紀錄封為「 全球最高齡」體操選手，相當勵志。

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【活得健康啲】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單

綜合媒體報道，來自德國的「體操嫲嫲」Johanna Quaas，從小展現出體育天賦，並在10歲時參加了人生第一場體操比賽，自此迷上這項運動。可惜二戰爆發，Johanna被迫中斷體操運動。直至她57歲時，重遇兒時一起練習體操的2位朋友，3人才決定一同重拾夢想。

近百歲仍不斷挑戰拒躺平

Johanna曾以90歲高齡，登上飛機為當時同樣90歲的英女皇表演跳傘賀壽。她對此勇敢之舉僅輕描淡寫表示：

我想挑戰自己。跳下飛機比表演體操簡單得多，因為什麼都不用做。

不僅如此，她還在91歲及之後不停四處參與國際賽事，包括2017年德國體操節等；還持續參加業餘比賽。她能在賽場上完成各種高難度動作，令人佩服。至今，97歲的她已贏來10數枚獎牌，雖已退休但依舊活躍好動，還會在社交媒體分享高難度體操動作，表現出超越年齡限制的活力。

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堅持運動維持年輕

Johanna曾在參賽時告訴其他高齡賽手：

你必須一次又一次地練習。有運動才有人生！

而她確實每星期練習2次體操、每日做1小時運動，例如游水或散步。並保持每日睡足6小時，適量飲食，多吃綠葉蔬菜，維持年輕。Johanna認為，自己的臉雖老，但心態很年輕。年齡也從來沒有界限，與其讓自己躺在床墊慢慢退化死去，倒不如用運動維持活力，主宰人生。

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責任編輯：羅嘉欣

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