【靚太廚房】延遲加固易導致偏食及營養不良　營養師教觀察寶寶反應+食譜禁忌

▲ 註冊營養師Carman為大家講解加固食譜及注意事項。

不少父母都認為讓寶寶及早學習咀嚼食物，逐步適應不同味道及質地的食物，既可減少偏食機會，亦有助掌握運用餐具。到底怎樣知道寶寶已準備加固，而揀選食材上有何要注意呢? 今集《靚太廚房》找來註冊營養師Carman為大家分享加固食譜禁忌、餵食注意事項及示範簡易食譜。

▲ 註冊營養師Carman。(曾嘉文攝)

父母必知: 2大加固方式

一般而言，加固方式有傳統餵飼法(Traditional Weaning )及BLW 嬰兒主導式離乳法（Baby Led Weaning)。

傳統餵飼法是，令寶寶先學習吞嚥再咀嚼。照顧者如父母會先餵食較易吞嚥消化的食物，如米糊、果蓉及稀粥等。同時，亦可知道寶寶進食份量。

BLW嬰兒主導式離乳法，由寶寶以自己本能處理食物，有助手眼協調、小手肌靈敏度發展及咀嚼技巧。可將大件原件食物切成成人手指長度，如菜心條、節瓜條、香蕉條等，令寶寶培養對食物的興趣及自理能力。由一款一件食物開始，慢慢增至兩款食物，再增加到一餐。經過訓練後，寶寶自行進食情況就會有所改善，父母在適當時候就可引導寶寶使用餐具。

為確保安全，建議父母及照顧者先學習急救。

觀察表現進行加固 切忌延遲

Carman指出，寶寶的活動能力及進食表現可以反映是否適合進入加固階段。當寶寶能靠椅背坐起來、抬起頭部並伸手抓物件; 同時表現對食物感興趣，表現十分想吃的樣子，如看見匙羹便張嘴、把匙羹放進寶寶口裏時，嘴唇能合起、含着匙羹及閉上嘴巴吞嚥食物等。出現這些情況時，代表寶寶可準備進食固體食物。

如果延遲引進固體食物，容易令寶寶缺乏所需營養素，如鐵和鋅等，有礙身體發展。另外，亦會較難適應食物及培養飲食方式，導致偏食或其他進食問題，如抗拒接受質感粗糙食物。

加固食物次序

父母可讓6個月至1歲大的寶寶，嘗試多種食材的天然味道及質感轉變，有助及早接受不同種類食物及吸收豐富營養。

Carman建議可多進食青豆、蕃茄、三文魚等食物。因為青豆含豐富鐵質、纎維及味道清瀝，有助之後較易接受綠葉蔬菜; 蕃茄含豐富維他C，可增加鐵質吸收; 三文魚含奧米加三脂肪酸, 有助腦部、眼睛發展。

如想寶寶進食穀物糊的話，需根據寶寶吞嚥能力去調整軟硬度，可揀選較少機會致敏的白米及小米，亦可加入含纎維的谷類，如燕麥及糙米。

食物軟硬程度進食階段

階段 食物質地 食材例子 第一階段 糊狀、幼滑 粥糊、嬰兒穀物糊 (米、麥、燕麥等) 第二階段 較稠、搗碎的蓉 如穀物糊中加入肉蓉、蔬菜蓉或水果蓉，或純蔬果蓉如:較容易磨爛成蓉的瓜菜：冬瓜、節瓜、南瓜、青豆、莧菜、菠菜、番薯 第三階段 柔軟、剁碎的食物 如香蕉、啤梨、桃、蘋果、木瓜肉、魚、蛋、 肉、蛋黃、魚、豬或雞肝 第四階段 切成小塊的食物

加固食譜建議

雞肉蔬菜薯泥 (適合七個月或以上)

▲ 雞肉蔬菜薯泥，完成。(曾嘉文攝)

材料

雞脾肉 75克 西蘭花 60克 紅蘿蔔 30克 薯仔 半個

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餵食注意事項

Carman建議，家長可於日間給寶寶嘗試餵食，易於觀察他進食反應。如果寶寶肚餓或情緒不穩哭啼時餵食，就不是一個最佳嘗試時機。

用餐前

1) 讓寶寶遠離電視、電子產品和玩具等干擾，讓寶寶專心吃飯，並進行互動。

2) 餵奶前30分鐘或寶寶開始表現肚餓時，可讓他嘗試進食固體食物。

3) 先清潔寶寶的小手和臉，讓他習慣完成固定的活動，如給他圍上圍裙或口水肩，與他說說笑，讓他放鬆，認為「用餐是愉快」。這樣寶寶便有「吃飯了」的心理預備，適應有規律的生活，同時培養飲食衞生習慣。

4) 安排寶寶坐在固定座位上，令他意識到進餐時間，是養成安坐吃飯習慣的先決條件。

5) 以肥皂水或清潔劑洗淨食具，而匙羹嘴的尖端需要柔軟。匙羹大小要切合寶寶一口食物的分量。選用長直柄的匙羹，易於拿起。

用餐時

1) 起初寶寶進食份量會較少，如一兩茶匙，隨着寶寶所適應的進度來增加份量，然後以母乳或配方奶補充。

2) 當寶寶能順利吞嚥食物糊，可以增加餵食固體食物次數，每天兩至三次，並增加分量。

3) 提升食物稠度，由幼滑調至稠糊，適應後便嘗試泥蓉狀食物。

4) 逐一加入各種新食物，亦可將新食物加入已嘗試中的食物內，讓寶寶嘗試新口味和質感。

5) 新嘗試的食物必須煮得熟透，而且每次只可嘗試一種，可以一兩茶匙開始，漸漸增加分量，連續試兩至四天。

6) 較容易引起過敏反應的食物如: 牛奶和乳製品、蛋、花生、魚、甲殼類海產、果仁、小麥(如麪包、餅乾)、大豆、燕窩等，家長需小心處理。

7) 家長應細心觀察寶寶在數小時有否出現食物過敏徵狀，如: 風疹塊( 蕁麻疹)、濕疹惡化; 眼、舌、臉、嘴和唇腫脹; 腹瀉、嘔吐; 甚至呼吸困難及休克。亦有過敏徵狀會在一兩天後才出現，如: 濕疹、持續嘔吐、氣喘、便秘及腹部絞痛。如無過敏，可繼續嘗試另一種新食物。

8) 寶寶需要時間適應新食物，若他把食物吐出來或不願意吃，不要勉強，可於數天後再試。

9) 留意「吃飽了」的信號: 不再專心進食、吃得愈來愈慢、避開匙羹、緊閉着嘴唇、吐出食物、推開或拋擲匙羹和食物、拗起背。這時，家長應停止餵食。

10) 對於患有嚴重濕疹、食物過敏的寶寶，家長應先諮詢兒科醫生或家庭醫生才引入這些食物。

加固食譜禁忌

避免加盬

常吃濃味食物會令寶寶較難接受淡味食物，易引致揀飲擇食，加上孩子的腎臟未完全發育健全，所以未能承受大量盬份。

避免喝果汁

水果蓉或切成薄片的水果能給寶寶更多營養素和膳食纖維。即使給1至3歲孩子飲用純果汁，應限制每天不多於120毫升。

避免加入蜜糖

可能帶有「肉毒桿菌芽胞」，而寶寶身體未有能力抵抗，因此一歲以下的寶寶不適宜喝蜜糖。

小心選擇飲品

應避免讓寶寶接觸咖啡、茶、能量飲品、汽水等含咖啡因飲品。

仔細處理食材

細小的食物，如玉米、瓜子及花生; 脆口和質感較硬的食物：如糖果、未煮軟的蔬菜; 未去骨的魚和肉及未去籽的水果等，都是引致哽噎的食物。

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責任編緝：張懿慧