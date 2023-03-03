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【親子好去處】海事博物館周末免費同樂日　玩問答遊戲館內尋寶探索海事歷史

親子好去處 12:31 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

親子可以一齊認識海事知識及歷史。（海事博物館圖片）

香港海事博物館將於3月4日至5日免費開放，並舉辦一系列親子活動，讓大眾了解海事歷史及海運業。模擬駕駛室將向公眾開放，參觀者可以駕駛各種船隻，親子亦可以欣賞電影放映、館內導賞團導覽、博物館尋寶遊等。

在3月4至5日，香港海事博物館的模擬駕駛室將向公眾開放，參觀者可以駕駛各種船隻，包括集裝箱駁船、高速船，甚至是歷史悠久的天星小輪，並可在模擬駕駛室中學習海員的不同角色，體驗身臨其境、真實的「海上之旅」，穿越香港水域和維多利亞港。

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雖然須要預先登記的活動，包括模擬駕駛體驗、扭氣球工作坊、人像速繪等已經滿額，但親子仍可以即場參加博物館尋寶遊、遊戲攤位、拍照打卡、海洋生態講座和導賞團。

其中「 ONE 遊戲攤位」，讓公眾可以參加海事常識問答遊戲，了解更多關於貨櫃船及航運業的知識，並有機會獲得精美紀念品；參觀者亦可到ONE 拍照空間拍照留念。海洋生態講座亦會講解海洋科學知識和經驗，香港的航海歷史、文化及遺產。

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博物館尋寶遊

地點：香港海事博物館 A層、B層及C層

時間: 10:00 – 18:30

ONE遊戲攤位

地點：香港海事博物館 B層長廊展覽廳

時間︰12:00–16:00

ONE 拍照空間

地點：香港海事博物館B層專題展覽及文化活動廳

時間︰ 10:00 – 19:00

海洋生態講座

地點：香港海事博物館B層專題展覽及文化活動廳

第一場︰12:00–13:00

第二場︰14:30–15:30

導賞團

地點：香港海事博物館B層大堂集合

第一場：14:00-15:00

第二場︰15:00-16:00

第三場︰16:00-17:00

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責任編輯：林愛娜

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