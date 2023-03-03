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【類鼻疽】筲箕灣68歲男確診類鼻疽　今年累計錄3宗

社會 12:32 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

68歲男子確診類鼻疽，為今年第3宗類鼻疽個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（3日）表示，過去一星期（2月25日至3月3日），中心錄得一宗新增感染類鼻疽確診個案。本港今年共錄得3宗類鼻疽個案。去年共錄得46宗類鼻疽個案，包括30宗自同年8月起錄得居於深水埗區的個案。

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新增個案涉及一名68歲男子，患有糖尿病和高血脂，居於筲箕灣。他於2月24日因發燒、頭暈、頭痛、咳嗽和淋巴結腫大前往東區尤德夫人那打素醫院急症室求診，同日入院。病人現時情況穩定。他的血液樣本經化驗證實對類鼻疽伯克氏菌呈陽性反應。個案的流行病學調查仍在進行中。

政府早前已刊憲，把類鼻疽納入《預防及控制疾病條例》（第599章）附表1下的法定須呈報傳染病。衞生防護中心會繼續與醫院管理局緊密合作，加強監測類鼻疽個案。

中心發言人重申，類鼻疽病菌一般不會人傳人或經動物傳人，但類鼻疽病菌可存活於本地環境。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案。根據文獻，感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：楊佩瑩

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