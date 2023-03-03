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【餐廳優惠】麥當勞App鹽酥雞黑糖珍奶推優惠　$39炸雞套餐配薯蓉

社會 12:34 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

麥當勞App鹽酥雞黑糖珍奶推優惠，$39炸雞套餐配薯蓉。（麥當勞提供）

今個3月，麥當勞App Value Monday第10周，推出鹽酥麥炸雞、黑糖珍珠系列及麥麥送等優惠，而McCafé亦會有多款優惠，包括凍黑糖珍珠奶茶$23起。

下星期一（3月6日）起，鹽酥麥炸雞優惠將在不同時間送上，包括早上11時至午夜12時供應的「【期間限定】鹽酥麥炸雞套餐（配薯蓉）$39」，以及「（下午茶時段）$ 20歎鹽酥麥炸雞（雞鎚一件）配蘆薈冬瓜茶」或「鹽酥麥炸雞大大啖套餐（配蘆薈冬瓜茶）$48」。

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【TOPick診症室】轉季濕疹發作痕癢難當　皮膚科醫生分享6種舒緩方法
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McCafé 以優惠價$23起為大家送上凍黑糖珍珠奶茶 (原價$33起) 或$28起歎全新凍黑糖珍珠鮮奶咖啡 (原價$33起)。麥當勞App同時推出下午茶時段「$19魚柳飽配熱港式奶茶」。

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另外，麥當勞App用戶凡透過 App內電子優惠券叫麥麥送購買指定套餐，例如醒晨二人或三人早餐、鹽酥麥炸雞二人餐和自選飽二人餐，即可免費獲贈 CENTRALIN 自動泡沫洗手液機及威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝200ml。禮品數量有限，送完即止。

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責任編輯：陳麗娜

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