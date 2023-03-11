【睡美人】兩孩媽媽患「嗜睡症」日睡22小時　被迫辭去工作在家靠流質食物為生

▲ 英國女子喬安娜·考克斯患上了「特發性嗜睡症」。

失眠會嚴重影響日常生活品質，原來睡得太多也可以令人造成困擾。英國有一名女子被稱為真人版「睡美人」，皆因她隨時在任何地方也會不由自主地入睡。這個病令她十分困擾，更令她不得不辭去工作待在家中，心力交瘁。

綜合外國媒體報導，該名女子名喬安娜·考克斯(Joanna Cox)，現年38歲，來自英格蘭西約克郡卡斯爾福德，現育有兩名孩子。

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喬安娜憶起初出現這症狀時，是在2017年某日的白天，當時她發現自己感到極度疲倦。在往後的日子裡，她多次發現自己醒來時都在陌生的地方，例如晚上在俱樂部里或在某汽車的車輪旁。

在2021年10月，喬安娜終被診斷出患上了「特發性嗜睡症」(idiopathic hypersomnia)。這個罕見的病會讓患者在白天時感到極度困倦，通常患者會難以醒來，並會感到「不安」和「精神恍惚」。

這個不受控制的情況令喬安娜十分困擾，

一旦我訓著了，我就唔會被叫得醒。當我訓醒時，唔知今日係星期幾，都唔知自己訓左幾奈。老實講，呢個病摧毀左我的生活，我就似係現實生活中的睡美人一樣。

喬安娜憶述道，她每天最多可以睡22小時，也曾試過連續四日四夜沒有醒來。她現在主要進食蛋白質奶昔和即食食品，因為這些是比較容易消化和吸收，以應付她不知何時會入睡的情況。此外，由於無法保持清醒，喬安娜在2019年更被迫著辭掉工作。

喬安娜拜訪了很多醫生，但也未能得知病因。她坦言，目前急切需要找到一名合適的醫生，希望能得出適當的治療方案，以緩解她目前的困境。

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責任編輯︰羅嘉欣