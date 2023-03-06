【校長專訪】農家出身試過賣雞為母豬接生　王少超校長：小學教育是成長關鍵

▲ 王少超校長愔起兒時農家生活：「上學前要幫爸爸賣雞，單車後座便會綁着一籠雞，到街市送完後便直接帶着空的雞籠回學校。」

在課室中教書的老師，和在醫院救助病患的醫護，雖各有專攻，事實上同樣是助人為本的工作，以生命影響生命。中華傳道會許大同學校的王少超校長，當初選擇做老師教學生，也是希望藉一己之力，及早幫助別人。從社工轉為老師，他始終不忘對人的關愛。

「我讀書時，周圍同學對我說：『你有啲好唔同嘅氣質！』我想是因為我在農村長大。」王校長說完即哈哈笑了出來，隨即續道：「是真的務農維生的家庭，小時候要落田種菜、用鋤頭鋤地，一直到20歲都在做，所以現在我手上的繭還在呢！」校長雀躍分享自己的童年歲月，更說到一件連他都覺得難忘的經歷。

「一開始是種菜，後來陸續開始養雞、鴨、豬，我還試過幫豬接生！」家中4兄弟姊妹，校長是大哥，只要課餘或假期，就要領着3個弟妹下田幫忙。「媽媽會分配大家的工作，每次弟弟都完成得比我快，不過若論品質，就是我更好。」說完更鬼馬笑笑補上一句。「最後一句是媽媽說的。」校長既是兄長，自然要擔負起照顧弟妹的職責。

▲ 校長自小幫忙各種農務，更因而有城市青少年不一樣的氣質，多了個「田園俊賢」的稱號。（受訪者提供）

「每天早上，3個弟妹一個尾隨着一個，和我一起走過一條條鄉村小路去上學，差不多要行約20多分鐘，但大家卻很開心，就像小時候卡通片中的飄零燕那樣，跳吓跳吓咁返學。」說起那些年的孩提生活，校長彷彿經歷了時光倒流，霎時充滿童心。

溪河撈蝦水塘練水

從小在自然環境中長大，遊樂場的規格注定和別人不同。「我們家住古洞再入一點，靠近馬草壟。那時我和弟妹會走落旁邊條河、水塘去撈蝦捉魚，當時的水很清澈；又會在田裏打筋斗，因為跌低的話不太痛，但就髒一點，全身沾滿泥；而且游水也是在水塘裏練出來的！」

幕天席地的童年日子，造就了校長熱愛大自然的人生態度。「上中學後開始去教會，人生有了信仰，對大自然的美麗和神奇更加讚歎，會爬上屋頂或騎樓，躺在上面看天、看星星，靜靜思考。」

校長娓娓道來的童年生活，純樸又美好，更讓他因此而在大學時得到一個相當詩意的花名。「他們都說我與別不同，我想可能是有陣『鄉下味』。」中學時校長到大埔王肇枝中學讀書，一星期五天從羅湖來回大埔，先踩單車，再接着坐當時的柴油火車，一趟上學路，光聽都覺得輾轉又漫長。

▲ 中華傳道會許大同學校的王少超校長，小時候要幫忙家中父母種菜養雞，因而熱愛大自然。（梁偉榮攝）

「有時要幫爸爸賣雞，單車後座便會綁着一籠雞，到街市送完後便直接帶着空的雞籠回學校。」後來考進香港大學，再難以每天往返，便在灣仔附近租了間「板間房」住。「我想多年來的『鄉下味』，再加上我當時經常背着枝結他，大學的講師便給我起了一個『田園俊賢』的別名。」

畢業後任職社福界

大學時讀社會科學，畢業後亦順理成章在社福機構工作，沒想到那段日子的經歷卻反讓他決定轉投教育，尤其是小學教育。「當時我工作的是一家精神復康機構，後來上司離任，機構打算栽培我接任，更資助我進修，自己也想着這樣發展。但後來工作上遇到不少衝擊，令自己開始思考真正想做的事。」工作上經常接觸精神病患者，不少更是需長期住院的重度患者，難以在社會上過原來的群體生活。

▲ 喜愛彈結他唱歌的他從背着結他的學生變成背着結他的老師，更發揮專長，經常帶學生練唱。（受訪者提供）

「我們能做的只是盡可能地緩解他們的情況。」後來更有一位表面沒有明顯問題的患者，年紀輕輕便自殺結束生命，令人惋惜。「自己開始想，可不可以早一點提供幫助，再早一點關心別人，而不是有問題時再去做緊急處理。」

教會工作6年萌教育心

從那時起，校長開始想到從事教育。「其實在畢業初期就有想過，那時在社工、教書、輔導這3個方向考慮。後來想起，自己早就開始『教書』了。」中學時加入教會，不久後校長更參與教會所屬小學的活動導師。「我連續6年都去幫忙，是那間小學每年暑假的生活營導師，一直至自己入行做老師為止。」

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那6年的「客串」，讓他愈來愈肯定自己喜愛與小朋友相處、教導他們，彷彿是機會難得的「實習機會」。「那是一連6天的生活營，帶他們做各種活動，而且我更發揮自己的專長，就是專治各種小傷小痛。」校長笑言自己在鄉村長大，跌倒擦損等的事三不五時發生，都是自己照料傷口。「當有誰受傷或扭親，我就用爸爸教我的手勢去幫他們捽跌打酒。」

「雖然那些生活營只是每年6天，但那些小朋友中有些會加入學校的團契，在那6年的時間裏，我看得見他們的成長，也發現在小學階段的重要性和影響力，相信小學教育的力量，讓我決定離開社福界，轉投小學教育。」

記者：王嵐