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【誤殺判囚】涉插死街坊被控謀殺　無業漢上訴得直改判誤殺罪囚12年9個月

社會 12:41 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

涉插死街坊被控謀殺，無業漢上訴得直改判誤殺罪囚12年9個月。（資料圖片）

5旬漢與兒子於商場平台把酒傾談兒子婚事時，遭無業男多次插話，其間雙方大打出手，無業漢返家後更衣折返持刀插死5旬漢。涉案無業漢早前經帀次審訊後均被裁定謀殺罪，判囚終身，無業漢早前再度獲判上訴得直，基於原審法官引導陪審團出錯，上訴庭改判其誤殺罪成，今（3日）判其入獄12年9個月。

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上訴人早前被裁定謀殺罪，判囚終身，上訴得直後獲發還重審，再被裁定謀殺罪成，早前再度獲判上訴得直。上訴庭認為，重審時法官未有適當引導陪審團，或令陪審團以為若上訴人自願飲酒，則不能以精神失常作為抗辯理由，遂改判誤殺罪成，先索取精神科報告，押後至今處理判刑。

上訴一方認為，上訴人早已承認誤殺罪，應可獲三分一扣減刑期，並應予以較低幅度刑期，要求上訴庭應整體考慮案件。上訴庭則指，上訴人承認誤殺罪時，但未有清楚闡明承認之基礎，根據案例判刑可達15年。上訴庭考慮雙方陳詞後，判監12年9個月，押後頒布書面判決。

上訴人李偉民（現年53歲），原被控1項謀殺罪。控罪指，被告於2016年12月9日謀殺54歲男子丁潤光（54歲）。案情指，上訴人當晚於富亨邨商場平台飲酒，死者與兒子把酒商談兒子婚事安排，上訴人多次搭嘴，雙方發生打鬥，上訴人回家更衣後持刀折返平台，一刀插穿死者腹部，死者腸臟溢出，傷重不治。

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記者：林育慧

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