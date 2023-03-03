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【2023維園花展】啟德體育園舉辦首個戶外花卉展覽　馴鹿苔畫工作坊免費報名參加

社會 12:56 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

（啟德體育園提供）

即將於2024年落成的啟德體育園，今年3月10日至19日將於維多利亞公園的「香港花卉展覽2023」舉辦首個戶外展覽，介紹這個香港重要的體育基建項目，以及園區內所採用的多項綠色建築和設計元素。

為讓市民體驗如何在體育發展中實踐環保，園方特別於「香港花卉展覽2023」中設立展館，率先展出於園區內設置的模擬垂直綠化牆。綠化牆不僅能夠有效的阻隔太陽輻射熱，達到降低室內溫度、節省電費、減少碳排放，還可以提升園區景觀，是現今世界各國致力推廣的「綠建築」之一。

此外，園方將於展館內舉辦免費「馴鹿苔畫工作坊」，讓市民可一邊欣賞花藝，一面親手製作由天然苔蘚風乾物料組成的藝術品，詳情如下︰

「馴鹿苔畫工作坊」
日期︰3月11至12及18至19日
地點︰香港維多利亞公園——香港花卉展覽2023【啟德體育園展覽攤位】（近銅像及8號出口）
時間︰上午10時至下午6時，每小時1節
名額︰每節10人（名額先到先得）
費用︰全免（價值港幣480元）
報名︰須網上預先登記（https://forms.gle/59hk9DRit3pz39hd8） 名額有限，先到先得
*參加者須自行購買入場門票

（啟德體育園提供）

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責任編輯：楊佩瑩

香港花卉展 啟德體育園 維多利亞公園 文娛藝術 賞花 工作坊

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