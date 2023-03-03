  • 22°C
香港時間 : 2023303日 (週五) 15:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩性關係】情侶去旅行港男登機前一刻　驚揭童顏女友虛報年齡：好難接受

親子 14:39 2023/03/03

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

有港男與女友去旅行，才發現她虛報年齡。

情侶去旅行，單對單相處數十天，生活習慣及真性情，不少情侶旅行回來都分手收場！最近就有港男在網上討論區發帖稱，跟女友去旅行，才發現她虛報年齡，而港男非常介意姐弟戀，不知如何是好！

最新影片推介：

靚太廚房
【靚太廚房】張敬仁拍劇患上驚恐症　「民間港姐」教整幸運曲奇傳遞愛意

女友自稱20幾歲

港男在香港討論區以「去旅行先發現女朋友虛報年齡 」為題指，跟女友拍拖一年多，女友天生童顏，身形「細細粒」，不過思想就好成熟，很少會發小姐脾氣，而且處處為他著想，而女友一直都自稱20幾歲。

早前打算跟女友去旅行，港男負責買機票，遂詢問女友的護照資料。直到登機當天，排隊入境時，港男向女友表示「想睇吓護照張相」，不過女友就推搪指「張相好醜」，不願給他看。港男就一手搶走對方護照，睇完張相後，就留意到個出生日期，係198X年出生。港男才發現女友年紀不是比他少，而且比他年長很多！

港男感到震驚，質問女友「點解個年份會係咁？」女友才坦誠已經30幾歲！他在文中表示「真係唔係好接受到姊弟戀，但已經同女朋友一齊咗年多，相處上都冇咩問題，唉，依家都唔知點好。雖然表面上同女朋友講我唔介意，但其實都係唔想成個旅行變得好尷尬……」

網民︰姊弟戀好平常

網友就留言表示「呢個年頭，姊弟戀都頗common啦!乜你嘅思想仲咁守舊！」、「難道你從來冇呃過佢? 一次都冇?」、「有冇睇個性別，可能係男。」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【兩性閞係】拍拖5年求婚屢被拒　深情男子揭女友驚人秘密失眠
今日 12:29
【兩性閞係】拍拖5年求婚屢被拒　深情男子揭女友驚人秘密失眠
【兩性關係】被太太抱怨性愛次數降低 港男委屈：太太在性上不作主動
12:29 2023/03/01
【兩性關係】被太太抱怨性愛次數降低 港男委屈：太太在性上不作主動
【兩性關係】清潔工單戀男醫生5年　日日黑絲引誘狂send愛慕短訊結局令人意想不到
17:49 2023/02/27
【兩性關係】清潔工單戀男醫生5年　日日黑絲引誘狂send愛慕短訊結局令人意想不到

你可能感興趣

【兩性閞係】拍拖5年求婚屢被拒　深情男子揭女友驚人秘密失眠
今日 12:29
【兩性閞係】拍拖5年求婚屢被拒　深情男子揭女友驚人秘密失眠
【兩性關係】被太太抱怨性愛次數降低 港男委屈：太太在性上不作主動
12:29 2023/03/01
【兩性關係】被太太抱怨性愛次數降低 港男委屈：太太在性上不作主動
【兩性關係】清潔工單戀男醫生5年　日日黑絲引誘狂send愛慕短訊結局令人意想不到
17:49 2023/02/27
【兩性關係】清潔工單戀男醫生5年　日日黑絲引誘狂send愛慕短訊結局令人意想不到
兩性關係 拍拖 分手 網絡熱話 網上討論區

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
10:25 2023/03/01
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
【蔡天鳳碎屍案】警方調查據悉有突破進展　警方拘捕多一名41歲漢疑涉案
17:07 2023/03/02
【蔡天鳳碎屍案】警方調查據悉有突破進展　警方拘捕多一名41歲漢疑涉案
【減肥大作戰】大胃王胖成油膩大叔　減肥驚變「骨感辣妹」獲讚
14:40 2023/03/02
【減肥大作戰】大胃王胖成油膩大叔　減肥驚變「骨感辣妹」獲讚