【兩性關係】情侶去旅行港男登機前一刻　驚揭童顏女友虛報年齡：好難接受

▲ 有港男與女友去旅行，才發現她虛報年齡。

情侶去旅行，單對單相處數十天，生活習慣及真性情，不少情侶旅行回來都分手收場！最近就有港男在網上討論區發帖稱，跟女友去旅行，才發現她虛報年齡，而港男非常介意姐弟戀，不知如何是好！

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女友自稱20幾歲

港男在香港討論區以「去旅行先發現女朋友虛報年齡 」為題指，跟女友拍拖一年多，女友天生童顏，身形「細細粒」，不過思想就好成熟，很少會發小姐脾氣，而且處處為他著想，而女友一直都自稱20幾歲。

早前打算跟女友去旅行，港男負責買機票，遂詢問女友的護照資料。直到登機當天，排隊入境時，港男向女友表示「想睇吓護照張相」，不過女友就推搪指「張相好醜」，不願給他看。港男就一手搶走對方護照，睇完張相後，就留意到個出生日期，係198X年出生。港男才發現女友年紀不是比他少，而且比他年長很多！

港男感到震驚，質問女友「點解個年份會係咁？」女友才坦誠已經30幾歲！他在文中表示「真係唔係好接受到姊弟戀，但已經同女朋友一齊咗年多，相處上都冇咩問題，唉，依家都唔知點好。雖然表面上同女朋友講我唔介意，但其實都係唔想成個旅行變得好尷尬……」

網民︰姊弟戀好平常

網友就留言表示「呢個年頭，姊弟戀都頗common啦!乜你嘅思想仲咁守舊！」、「難道你從來冇呃過佢? 一次都冇?」、「有冇睇個性別，可能係男。」

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責任編輯︰王明芳